Zemmour et Islam, même combat ?

Monsieur Zemmour, qu’on n’a jamais autant vu et entendu que depuis qu’il est censuré de partout, plein de lui-même grâce à son triomphe médiatique, se préparerait dit-on, à participer aux élections présidentielles de 2022.

Son programme ? Rien de moins que sauver la France d’un grand danger : le « Grand-Remplacement » . A l’entendre la France serait en passe de se transformer en un pays islamiste imposant la charia, colonisé de l’intérieur par les naissances, et de l’extérieur par l’immigration.

Heureusement pour lui et ses soutiens (80% des Français selon lui !), ils sont si nombreux à lutter contre ce grave danger qu’il apparaît que le « Grand-remplacement » n’est tout de même pas pour demain, et tant pis pour les énormes 20% (au max) qui vont devoir attendre un petit peu avant de submerger ces 80 autres petits pourcents fermement opposés à cette invasion… Je me moque mais eux y croient vraiment.

Du coup, au lieu d’améliorer l’intégration ou de faire des enfants pour lutter contre cette « invasion » (pour l’instant le taux de fécondité par femme en France est inférieur aux 2,1 enfants par femme nécessaires au renouvellement de la population -même en comptant les enfants des femmes musulmanes !), monsieur Zemmour et ses soutiens proposent plutôt aux Français la « remigration » de tous ceux qui ne se soumettent pas à certaines conditions qui feraient d’eux des « bons Français ». Tandis que dans la vraie vie l’accueil des migrants en France est tellement inhumain que même après avoir traversé les pires horreurs eux-mêmes ne rêvent désormais que de rejoindre d’autres pays.

Sachant que monsieur Zemmour mêle les musulmans avec les islamistes et les terroristes (puisque pour lui l’Islam conduit de l’un à l’autre) et que ceux qui le soutiennent n’en pensent pas moins, je vous laisse ci-après une liste (non-exhaustive) de ce qu’ils reprochent en gros aux « musulmans » selon l’image qu’ils se sont forgée :

(1)de faire plein d’enfants

(2)la police du vêtement

(3)la police des moeurs

(4)le patriarcat

(5)la polygamie

(6)la soumission des femmes

(7)de faire passer leur communauté avant tout

(8)de vouloir conserver leurs traditions

(9)de ne pas être tolérants à la religion des autres

(10)de vouloir transmettre leur culture à leur descendance

(11)de ne pas vouloir s’assimiler

(12)de ne pas s’intégrer

(13)de pratiquer une justice barbare comme la peine de mort

(14)de ne pas respecter les conventions internationales

(15)de ne pas accepter les gays

(16)d’être contre l’avortement

(17)de ne pas être démocrates

(18)de vouloir réguler et surveiller les comportements,

(19)d’être mûs par la colère et la haine

(20)de vouloir envahir et coloniser les autres nations pour leur imposer leur propre vision du monde

Du coup, pour lutter contre cette civilisation barbare et dangereuse pour notre France libre, ouverte et démocratique monsieur Zemmour propose aux Français de (1)mener une politique familiale incitative, (2)de faire attention à la manière dont les jeunes filles s’habillent, (3)d’apprendre aux jeunes le respect des bonnes moeurs, (4)de rétablir la virilité et l’autorité, (5)d’être toujours fidèles (ou plus discrets), (6)de remettre les « féminazies » à leur place, (7)de se recentrer autour de la Nation, (8)de retrouver le goût de la « France d’autrefois », (9)judéo-chrétienne et pas musulmane, (10)de promouvoir et soutenir la francophonie et l’amour de la France, (11)de devenir réellement et uniquement Français, (12)avec par exemple un signe d’intégration comme un prénom catholique, (13)de remettre la peine capitale commme le sommet des peines encourues, (14)de se séparer des inutiles conventions qui nous empêchent, (15)de lutter contre les déviances sexuelles, (16)de protéger la vie, (17)de pouvoir parfois pour de bonnes raisons s’écarter de la démocratie, (18)de protéger la population et l’accompagner jusqu’à chez elle, (19)de faire passer la justice si besoin en usant de la violence légitime, (20)d’échanger avec les autres Nations pour leur apporter les lumières dont la France est le symbole le plus éclatant…

Finalement, ne déteste-t-on pas toujours ce qui nous ressemble le plus ?

Pour ces gens dont la haine aveugle l’esprit il n’y a que la violence et la guerre : soit on colonise soit on est colonisé. Le « vivre-ensemble », ou même le « vivre-avec » n’existe pas. Ils ne désirent pas l’intégration (qui suppose la conservation de son passé en lien avec son présent) mais l’assimilation (qui rompt le lien avec les origines pour se projeter dans un cadre défini). Ils s’auto-persuadent d’avoir un rôle crucial à jouer dans leurs fantasmes millénaristes du combat du Bien contre le Mal et ne rêvent que du temps des croisades et autres quêtes du Graal. Des illuminés qui si on les pousse un peu plus loin dans leur délire se rendent en général vite compte que la situation est légèrement plus complexe que « remigration » ou « Grand-remplacement » : il y a la vraie vie des vrais gens. Avec des lois, des règles et des droits.

Monsieur Zemmour le sait très bien et se moque de vous : son seul objectif n’est pas de sauver la France de quoi que ce soit mais bien de vendre son livre qui lui rapportera une petite fortune. Ne croyez pas qu’il puisse être une sorte de « guide » autrement qu’en sèmant la haine et le chaos, comme ce fût le cas chaque fois que ceux qui se voyaient en « sauveurs » ont été portés au pouvoir par des peuples crédules.

Caleb Irri

