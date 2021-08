Zemmour et l’Islam, toute une histoire !

Le monde est choqué ! Eric Zemmour se convertit à l’islam !

Un évènement incroyable s’est produit sur le plateau de Christine Kelly, durant sa fameuse émission “La parole d’Eric, point barre”. Diffusée tous les soirs sur CNews, la chaîne qui monte dans le paf, le succès est au rendez-vous. Le chroniqueur vedette de la station aux idées bien arrêtées a en effet surpris son monde. Au cours d’une de ses diatribes habituelles contre l’air du temps, il a soudain stoppé net sa démonstration. La journaliste et les autres faire-valoir du nouveau Don Quichotte des temps modernes ont été saisis d’effroi.

L'effroi qui jette un froid

Reprenons nos esprits, en attendant de retrouver celui d'Éric ! Il nous faut recontextualiser cet épisode invraisemblable de la vie médiatique hexagonale. En déroulant le fil de la conversation de notre héros, qui au bout d'une demi-heure n'avait parlé que 27 minutes ! Déroulant sans ambages ses arguments percutants sourcés auprès des meilleurs experts géopolitologues sur Facebook, Éric maîtrisait parfaitement un sujet qu'il venait pourtant de découvrir par SMS. Quand soudain…

Soudain, un choc d'une violence inouïe

Éric évoquait pour la première fois depuis la précédente les problèmes posés par ceux de nos compatriotes qui n'auraient jamais dû le devenir. D'un coup, il s'arrêta de parler, comme pétrifié, le regard à la fois fixe et mobile, ce qui n'est pas évident. Ses pupilles se dilatant puis se rétractant rapidement, à la vitesse d'un zodiaque débordant de migrants agressifs, notre preux chevalier laissa alors échapper un "merde" laconique. "Ça ne va pas Éric", lâcha la passeuse de plats tropicalisée, inquiète comme Macron à la vue d'un rond-point. Effectivement, ça n'allait pas vraiment pour le champion du troisième âge.

Une révélation en direct

Lentement, mais très sûrement, Éric leva son majeur droit vers le ciel et se mit à psalmodier en arabe ! Joignant ainsi un "fuck you" par le geste à une conversion en direct à la religion de paix et d'amour et blablabla... par la parole. Moment télévisuel exceptionnel s'il en est, aux conséquences incommensurables pour les cardiologues et les fabricants de pace-makers ! À peine la chahada prononcée par le journaliste vedette, les réseaux sociaux commencèrent à s'agiter. Puis ce fut une véritable frénésie, un déchaînement qui s'empara de la toile, qui se déchira complètement, tel un voile mal fichu, si l'on peut dire.

Un épilogue inattendu

Sans plus d'explication, Éric se leva, d'un air pénétré, tout en desserrant sa cravate. Comme un artiste quittant la scène, il fit un signe de la main, léger et définitif. Éric, Éric, s'époumonait l'accorte îlienne. Les autres chroniqueurs, tous blêmes, continuaient à filmer, afin d'enrichir leurs futurs CV. Mais ce fut en pure perte, l'icône des retraités niçois ne stoppa pas sa marche, laissant tout le monde interloqué. Sa frêle silhouette s'estompa, laissant le landerneau journalistique spéculer sur son avenir. "Inch Allah", murmura l'essayiste, tel le premier chauffeur de VTC venu.

Ainsi s'acheva en direct live la carrière télévisuelle de celui qui incarna pour nombre de nos compatriotes l'espoir de retourner dans les années soixante. L'avenir de monsieur Z reste à écrire, sous la forme d'une sourate, évidemment. À vos encriers !

Philippe Asensio