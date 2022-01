Zemmour et Le Pen, le mariage de raison ?

Présidentielles 2022, de vieilles recettes qui ont prouvé leur efficacité. Nous allons parler d’une cuisine particulière, une cuisine politicienne.

Parler de recettes donc dont la particularité est d’être bénéfiques pour le cuisinier et sa brigade et toxiques pour les invités. Avec un effet retard comme pour un mauvais plat de champignons. La recette est flatteuse pour l’amateur avant de délivrer son effet funeste dans un second temps. Mais c’est trop tard. Il n’y a pas de remède.

La comédie du trublion.

Prenons l’affaire Zemmour. Pour Zemmour confronté maintenant aux questions pratiques et fondamentales liées aux fonctions qu’il prétend revendiquer, les spéculations rhétoriques devant un public acquis à partir du plateau de CNEWS ne suffisent plus. Les approximations, les réponses passe-partout, les improvisations, les ignorances, le flou commencent à se voir. Point besoin de loupe.

La comédie du trublion destinée à troubler la confrontation démocratique d’une présidentielle est devenue maintenant manifeste. Il s’agit de détourner les questions institutionnelles de dimension nationale et européenne ainsi que les questions économiques et sociales. Hors d’un débat citoyen mené en profondeur afin de l’enliser dans la polémique et l’impasse populiste qu’a installées le partenariat droite et extrême-droite en vue d’accaparer ainsi le maximum de temps et d’attention. Au grand contentement du pouvoir en place qui se frotte les mains.

Un candidat qui rame.

Le pseudo candidat, journaliste parisien qui vit au cœur du pouvoir médiatique et qui possède toutes les caractéristiques de ce type d’élites, notamment les ficelles pour s’adresser au grand public grâce à la connivence et la mise en valeur par d’autres compères journalistes, commence sérieusement à ramer.

Il doit sa base de lancement à un milliardaire de la mondialisation à la recherche de bas salaires au prix de l’immigration et du chômage qui en sont les conséquences. Il a lancé sa candidature par un supposé livre qui est simplement la recension de ses rencontres professionnelles depuis deux ans, quasi la moitié du temps dans un bon restaurant. Comme respect du citoyen, cela avait mal commencé. Devant s’exprimer maintenant sans la valorisation apportée par d’authentiques intellectuels dont il a su si bien se servir en plateau à la maison, il paraît déjà falot, fatigué et hésitant depuis qu’il a mis le pied dehors.

Un scénario connu.

Dans ce spectacle, chacun est dans son rôle.

Une bonne partie des médias critique l’extrême-droite tout en alimentant ainsi la polémique et procurant la lumière.

L’extrême droite fait son numéro depuis le temps bien rôdé.

Nous, nous sommes censés prendre au sérieux la comédie et voter dès le 1er tour, c’est très important, dans ce faux choix qui sert dans tous les cas la droite (quelle que soit la couleur affichée) et son objectif central, le maintien des fondamentaux nationaux et européens. Quel que que soit le nouvel habillage proposé mis au point à cette occasion.

Une famille dysfonctionnelle.

Zemmour se trouve maintenant conduit bien plus vite qu’il ne croyait devoir le faire à des mamours du côté de MLP afin d’éviter la sortie de route prématurée.

Va-t-on assister à un retour de flamme dans une histoire d’amour contrariée ou des scènes de ménage façon amour-vache et réconciliation ? Réconciliation très probablement. En raison d’intérêts et d’objectifs communs.

Car ici, difficile d’imaginer une garde partagée des grands enfants avec deux bulletins de vote différents. Une garde alternée étant inenvisageable parce qu’elle n’ouvrirait pas le droit d’accès au second acte, décisif pour la comédie en cours. On se serait donné beaucoup de mal pour rien. Ce qui ne plairait pas du tout à tonton Bolloré et d’autres de la famille.

Que faire avec tata Pécresse qui cumule à la fois le lourd héritage de Sarkozy (ministre de l’enseignement supérieur puis du budget, aïe,aïe,aïe) et celui de Fillon, mort-né à sa nouvelle vie dans ses bras ? J’avoue que mon expérience de conseiller familial débutant est ici en défaut et comme je ne crois pas non plus aux horoscopes, je n’irai pas plus loin.

Relisons donc les articles et les commentaires de ceux qui le soutenaient ici et ceux des autres. C’est très instructif de voir les certitudes et les affirmations si vite et si fort proclamées et ce qu’il en reste.

L’épilogue attendu.

La seconde partie de la comédie est plus aisée à mettre en place quand on contrôle le gros des médias. Chacun sera sommé de se mettre au garde-à-vous moral et de voter contre l’extrême-droite destinée à être sacrifiée alors (ou, si dérapage mal contrôlé, un peu plus tard comme en Italie). Et une nouvelle comédie encore plus grinçante recommencera.

Prenons-garde, si ceux qui ne sont pas dupes de la situation, découragés, restent à la maison pour le 1er tour ou se mettent à voter pour des qui sont là juste pour leur propre ambition de continuer à exister, ce sera tout bénéfice pour la droite de Macron ou une autre. Il vaut mieux ne pas l’oublier.

Et voilà, il faut bien une comédie un peu renouvelée pour nous inciter une fois de plus à voter contre nos intérêts pour ceux qui se penchent 3 mois tous les 5 ans si gentiment sur nos difficultés. Difficultés qui découlent des politiques publiques qu’ils ont mis en place et qu’ils ont bien l’intention de continuer en en changeant régulièrement parures et maquillages et nous proposant au moment opportun de nouvelles comédies.

Le dessous des cartes.

La mère des recettes est simple, il s’agit des fondamentaux évoqués plus haut. Assurer le pilotage adéquat des salaires et de l’impôt (impôts, taxes, TVA, successions …) pour au final protéger et améliorer les dividendes et le patrimoine. Diriger le monde et les sociétés par les marchés qui ne se dirigent pas tout seul et qui ont des maîtres en chair et en os comme nous venons d’en évoquer. C’est le moteur de l’UE et donc le nôtre. L’ensemble est complexe, le reste est important et déterminant mais il faut connaître la superstructure pour s’y retrouver et comprendre. Il y a mille et une variantes possibles et imaginables pour en assurer le bon fonctionnement (et nous y égarer) qu’habillent au mieux des éléments de langage et des indicateurs économiques toujours très impressionnants.

On peut dire aussi si on veut faire simple que c’est une forme de ruissellement mais toujours dans le bon sens. Par moment, on dirait même que cela déborde de ce bon côté. Mais jamais de l’autre. Certains y veillent de près et n’ont pas manqué l’occasion de réduire les indemnités chômage par exemple. Halte au gaspillage. La moitié de ceux qui partent à la retraite, toujours trop tôt bien sûr, sont au chômage. Joli paysage social. Impressionniste ou abstrait selon les goûts pour les nantis, hyper-réaliste pour les concernés.

Il faut aussi pour que cela marche sans trop d’irruptions intempestives de ceux qui n’ont que leur travail pour vivre un bon chef d’orchestre qui fait jouer aux chœurs leurs partitions différentes tout en contrôlant et imposant le canevas général.

Soyez rassurés, nous avons ce qu’il faut. Le service public de l’information que nous payons pour qu’il nous dise comment marcher et penser au pas et dans quelle direction aller. Et le reste est aux mains des champions du CAC 40 qui s’occupent de notre temps de cerveau disponible et qui ne vont quand même pas nous expliquer comment ils nous enfument.

A nous de jouer.

Tout cela, si nous voulons que cela change, tient pour la meilleure part à nous si nous nous comportons en citoyens au lieu d’attendre une autorisation ou de compter les points comme si nous étions à la passerelle. A nous de voir si nous assumons la part qui nous revient en démocratie.

Si nous nous comparons à d’autres peuples européens, il serait tant que nous nous réveillions et que nous nous donnions des institutions à peu près correctes et un système d’information compatible avec un authentique débat démocratique au lieu de subir, de nous plaindre ou de dire qu’il n’est pas l’heure de changer ou que rien n’est possible pour la plus grande satisfaction de ceux qui nous dirigent.

Repères :

● Comment les milliardaires « fabriquent » nos Présidents (22/02/2022).J-B Rivoire, fondateur de Off Investigation , ex journaliste de Canal+.

Vincent Bolloré, Patrick Drahi, Arnaud Lagardère et Xavier Niel sont en cours d’audition au Sénat au sujet d’un thème important : la concentration de plus en plus étouffante des médias français aux mains d’une minorité de milliardaires, qui entretiennent des liaisons dangereuses avec les pouvoirs politiques.

Je pense qu’ils n’ont pas grand-chose à craindre, le président de la commission est venu s’expliquer sur France Inter en révélant imprudemment sa grille d’analyse aux angles bien arrondis. Décidément il est temps que des contre-pouvoirs soient installés et que nos concitoyens soient impliqués dans d’authentiques processus démocratiques. Ici quelques exemples édifiants d’interventions et de pressions. Si on se sent citoyen, écoute indispensable à mon avis.

https://www.les-crises.fr/comment-les-milliardaires-fabriquent-nos-presidents

● Algorithmes et démocratie.

Une drôle de conception de la démocratie. Orwell était un enfant de cœur. Quand et où vont-ils s’arrêter ?

C’est à nous de les arrêter. Il n’y a pas de démocratie sans citoyens porteurs de contre-pouvoirs et de réelles capacités d’arbitrage. Autrement, nous sommes condamnés à éternellement courir derrière ces bienfaiteurs qui auront toujours une longueur d’avance.

http://www.politis.fr/articles/2022/01/algorithmes-et-democratie-43978

● « Le passe sanitaire est une passoire sanitaire »

Censure d'un représentant du peuple français par une société privée californienne estimant que l'allocution contenait des informations médicales incorrectes. Cette intervention du député Bastien Lachaud (Seine Saint-Denis) a été retirée de Youtube.

http://bernard-gensane.over-blog.com/2022/01/un-elu-du-peuple-francais-censure-par-youtube.html

● Les revenus de l'État en France - Faits et chiffres.

"Parce que le milliardaire n'a pas récolté sans peine, il s'imagine qu'il a semé." Jean Jaurès .

https://fr.statista.com/themes/3802/les-revenus-de-l-etat-en-france/#dossierKeyfigures

● Quels impôts paie-t-on en France et pour quelle utilisation ?

http://impotsurlerevenu.org/la-fiscalite-francaise/726-quels-impots-paie-t-on-en-france-et-pour-quelle-utilisation-.php