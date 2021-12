Zemmour l’enfant du PS et du RPR/UMP/LR

Je serais peu fiable si je ne reconnaissais pas le succès du meeting de Zemmour. On y retrouve toute son intelligence de fin tacticien

J'ignore l'origine de son choix politique qui ne cadre pas avec sa grande culture. Pour l'avoir souvent écouté dans ONPC et même défendu dans un article, d'avoir le droit au pays des DD l'homme de défendre librement ses convictions, il y a longtemps.

Je suis donc surpris dans son discours d'entendre qu'il n'entendait pas que la France se lie par des accords internationaux. S'entend donc aussi les droits de homme ce qui le classé hors de la réalité du monde et du côté des fascistes.

Un bref rappel du fascisme : ((Le fascisme est un système politique autoritaire qui associe populisme, nationalisme et totalitarisme au nom d'un idéal collectif suprême. ... Dans le domaine économique, l'État conduit une politique dirigiste mais maintient le système économique et les activités professionnelles.) Notre système économique est capitalistes et la cause de la monté du fascisme en France et en Europe depuis 90.

Pour en savoir plus

https://www.lesnouveauxdissidents.org/

Son discours est perclus de positions facisantes qu'il dénie plutôt que d'assumer, nationalisme, populisme, anti humanisme, culte de la tradition, chef charismatique et j'en laisse.

Mais à mon sens c'est son enfermement le plus dangereux ainsi que certains rêves.

La France ne peut vivre en autarcie, 70% de son activité dépend du pétrole qu'elle n'a pas

La communauté ne peut se passer de prélèvements. ( Impôts etc).

C'est un rêve de croire que d'autres paieront les services de l'état à la place des citoyens. Les faire payer par le capital (entreprises) est une illusion car il entre cette charge dans le coût du prix de vente et nous finançons les prélèvements qu'il verse en achetant les produits et services que les salariés produisent.

Je n'en rajoute pas pour en arriver au plus insidieux.

Le rejet de l'immigration.

J'ai déjà écrit que l'immigration est une chance.

Pour la seule raison que tous les pays d'Europe sont en déficit de naissances, y compris la France qui, se maintient à 1.83 et cela grâce aux immigrés devenus français, 2,5

Millions sinon avec les seuls "souchiens" ou identitaires ou autochtones nous serions en dessous.

Cela veut dire que dans un monde où la supression d'emplois va augmenter du fait de l'automatisation et de IA, il va y avoir encore plus d'immigration à en devenir source de conflits entre les Etats d'une part, mais surtout et j'insiste bien là dessus, par le déficit naturel entre décès et naissances qui diminuera la population.

En 2015 le solde était de 0,37/8 en 2020 il en est à 0,25.

Jusqu'à aujourd'hui la population a crû grâce à immigration et le baby boom qui forme le plus grand contingent des personnes âgées.

Sans entrée pour remplacer celui-ci on sera mal

A un ami qui est raciste et fascisant, je lui ai expliqué que s'il arrivait au pouvoir, les blancs finiraient dans une réserve comme les Urons au Canada et toutes les tribus de chasseurs cueilleurs que nous protégeons ; car l'on ne pourra pas arrêter la circulation des peuples et le métissage qui en découle.

Zemmour qui a la culture et l'intelligence qu'il faut, aurait dû se tourner vers le monde de demain pour aider les hommes et l'humanité à relever le défi pour le construire par des innovations dont il a les capacités.

Son choix de s'enfermer dans le rejet d'un monde nouveau contrairement à Mélenchon qui veut l'inventer, est son échec assuré car l'on ne retourne jamais vers le passé puisqu'il n'existe que dans nos mémoires comme indicateur pour ne pas se tromper dans l'avenir journalier.

Le monde est en expansion et ce n'est pas en demandant au musulmans français de devenir chrétiens et de reconnaître les gaulois comme ancêtres que l'on apaisera les tensions du monde.

Je ne lui ai pas entendu dire comment il allait obtenir l'indépendance financière de la France. Car j'imagine que chacun sait que quand un patron nous donne 100 il récupère 110, sinon comment s'enrichiraient les capitalistes, qui dans l'histoire du fascisme soutiennent celui-ci.

Je reconnais la gloire passé de la France qui en s'inspirant des philosophie Grecs et des Arabes par la renaissance a donné les lumières. Celles auxquelles Zemmour a fait références en citant leurs noms et qui avec un christianisme abandonnant l'obscurantisme ont donné la révolution et les droits de l'homme que le fascisme ne reconnaît pas.

Est-ce que Le PS, le LR et la loi du marché reconnaissent leur enfant ?