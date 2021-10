Zemmour un anti communiste low cost bientôt au pouvoir ?

« Et propter vitam vivendi perdere causas » Et pour vivre perdre ce qui est sa raison de vivre !

Le parti communiste a abandonné la lutte des classes c'est-à-dire la défense des intérêts de la classe ouvrière et du peuple en général en reniant l'appel du PCF de 81 par la voix de son SG Georges Marchais, qui exigeait l'arrêt immédiat de l’immigration pour éliminer les problèmes posés dans les lieux de vie et de travail.

Le Front national de JMLP ( remis en selle grâce à la politique de division de la droite de Mitterrand ) quant à lui menait campagne contre l’envahissement migratoire au nom de la lutte contre le chômage. Regonflé par les résultats impressionnants du deuxième tour du père, sa fille a senti le pouvoir proche en élargissant son audience par une mini gauchisation ( opération Philippot) en émasculant sa rude opposition, au profit d'une politique de compromission à géométrie variable.

Le PCF pour regagner en influence après que Mitterrand l’ait compromis dans sa politique anti sociale et réduit son influence électorale a cru bon d'émousser son tranchant révolutionnaire pour la regagner, ce qui a eu pour effet de lui faire boire la coupe jusqu’à la lie dans l'assèchement de son électorat.

Le FN nouvelle mouture entame sa descente sous le feu de la réaction zémmourienne fidèle représentant des 70 % de citoyens qui refusent l'envahissement migratoire depuis 40 ans.

Notre duo initialement « révolutionnaire » pour le premier et de défense de l'identité nationale pour le second a renoncé à leurs politiques considérées comme trop radicales, le premier pour ne pas sombrer et la seconde afin d'élargir sa base et d’accéder au pouvoir.

L'agiornamento n'a pas donné les fruits escomptés, au contraire, mais au lieu d'y mettre un terme, nos duettistes ont persisté dans l'erreur, « errare humanum est perseverare diabolicom » contre la revendication populaire majoritaire, en un déni de réalité de sourd et aveugle, et mus par la croyance insensée que des mêmes erreurs procéderait une vérité différente !



Les Communistes sont en état de mort avancée, les opportunistes les droitiers et le PS l'ont tué en France. L oligarchie leur dit « mille mercis brothers » !



Le RN ne peut trouver son salut qu'en pactisant avec Zemmour et ne gagner qu avec lui en rabotant les excès de l'un ( l'histoire anachronique des prénoms etc ) et les insuffisances de l'autre ( vers l'immigration zero). A minima !

Car resteront la mise en oeuvre du CNR 2022 et de la triple sortie pour entraîner les masses au-delà de la répétition des mêmes politiques libérales qui ont fait faillite ! Sous l'œil du patronat qui décide ( cf les verbatim de Mitterrand et de Mauriac) des politiques suivies par les gouvernants et dont tout écart signe la mort politique ( cf De Gaulle lui-même tué par le vrai pouvoir, celui de l'argent !)