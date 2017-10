Zoé Desbureaux et Sonia Nour : quand les « insoumises » font de l’apologie du terrorisme...

Oui. On peut considérer par exemple que les bombardements d’Hiroshima ou de Nagasaki sont plus graves

@maQiavel

Vous mélangez tout et n’importe quoi, jusqu’au point de confondre même la guerre et le terrorisme. L’invasion de la Pologne en 39, qui déclenche la seconde guerre mondiale, est le fait de l’Allemagne nazie. Fallait-il la laisser continuer tranquillement à travailler à l’extension de son Lebensraum ? Et Pealr Harbor, au début de décembre 41, est-ce une attaque du Japon par les Etats-Unis, ou l’inverse ?

Les puissances de l’Axe ont voulu changer la face du monde, dans ces années-là, pour y faire régner un ordre nouveau particulièrement abject. Le bombardement de Dresde, les bombes sur les deux villes japonaises, ont mis un point final à cette entreprise abominable. C’est sans doute horrible, on ne peut pas fêter comme une parfaite réussite ce qui a causé la mort de tant d’êtres humains, mais la guerre en Syrie, puisque vous en êtes à des comptabilités sordides, aura fait quatre fois plus de morts que les deux bombes.

Nous sommes confrontés aujourd’hui à un péril qui n’est que la renaissance du nazisme et de ses méthodes sous un autre nom. Pour l’islam radical, tout ce qui n’est pas l’islam devrait disparaître, vous y compris. Lisez les théoriciens du jihad : el-Banna ou Qotb, vous saurez avec précision ce qui vous attend.

Il peut y avoir pire que deux cent cinquante morts en trois ans du fait du terrorisme : il pourrait très rapidement y en avoir dix fois ou cent fois plus si on laissait faire, mais ce n’est assurément pas sur des gens comme vous qu’il faudra compter pour limiter la casse.

Vous avez raison de considérer que la shoah fut l’abomination des abomination, mais vous paraissez ignorer que le projet des iraniens, répété à l’envi depuis Khomeiny par tous les responsables de ce régime pourri, c’est de « rayer Israël de la carte du temps ». Alors, qu’est-ce qu’on fait ? On laisse faire ? Et si demain Trump prend les mesures militaires qui conviennent contre les installations nucléaires en Corée ou en Iran, faudra-t-il protester au nom du même pacifisme bêlant qui faisait croire aux plus cons des Parisiens allés attendre Daladier au Bourget à son retour de Münich, qu’il venait de « sauver la paix » ?