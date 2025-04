Zolkó premier ministre

Selon Jean-Luc Mélenchon qui prétend que le NFP a gagné les élections législatives et qu'il devrait donc proposer le premier ministre issu de ses rangs, et en-fait lui-même, moi je dis que c'est en réalité mon parti qui a gagné ces élections, et je demande donc que nous puissions proposer le prochain premier ministre, et pourquoi-pas, que ce soit moi.

Car au final, qui a gagné ces élections ?

Résultats des élections par sièges

On remarque tout de suite que 3 blocs de taille similaire sont formés, et donc qu'aucun d'eux ne peut prétendre à une majorité absolue nécessaire pour gouverner. On pourrait envisager en théorie des alliances, mais beaucoup de candidats l'ont exclu avant les élections, ensuite après les élections, et de toutes façons tous ces programmes sont incompatibles.

Autrement-dit, la France est devenue ingouvernable. Si malgré-tout des alliances étaient passées, elles seraient de courte durée et exploserait à la première contrariété : Que ce soit à propos des guerres en Ukraine ou en Israël, que ce soit sur l'immigration, les banlieues, l'éducation ou la dette publique, les sujets de discorde ne manquent pas. Ces alliances seraient par ailleurs en violation de la volonté des Français qui ont voté massivement sur des programmes clairs :

- pour le RN le programme est surtout basé sur l'immigration

- pour le NFP le programme est un catalogue fourre-tout à-la Prévert qui veut tout et son contraire

- pour les Macronistes le programme est de continuer comme depuis 7 ans

On peut observer cette divergence des programmes quand on ventile les sièges à l'Assemblée Nationale selon les partis, et pas seulement selon le groupement temporaire réalisé pour les élections. Temporaire et opportuniste pourrait-on dire.

Nous n'allons pas ici commenter la bizarrerie que le RN avec 36% des voix a obtenu moins de sièges que la Macronie avec 21% des voix. Ce serait une toute autre discussion.

Et donc si aucune majorité ne peut se dégager, que la France est ingouvernable, qui a gagné ? Les Anarchistes bien-sûr ! Il faut noter que l'anarchie n'est pas le chaos, l'anarchie vient du Grec an-archos, absence de chef. Et c'est bien le cas ici : si il n'y a pas de gouvernement, cela veut dire qu'il n'y a pas de "chef" et donc que nous sommes dans une société sans chef. Mais une société sans chef peut parfaitement etre organisée, et nous pouvons même observer que ce sont plutôt les sociétés très hierarchisées qui conduisent au chaos, comme avec les Talibans ou la Maffia.

En effet, la police, les pompiers, les hôpitaux, les trains, les impôts … vont continuer à fonctionner et donc la France ne va pas sombrer dans le chaos – en tout-cas pas plus que ce n'est déjà la cas. Simplement, il n'y aura pas de gouvernement pour inventer des nouvelles lois, des nouveaux impôts et des nouvelles dépenses, ni pour nous entrainer dans de nouvelles guerres.

Il y a des précédents : après les élections du 13 juin 2010, la Belgique est restée sans gouvernement pendant 18 mois, jusqu'au 10 décembre 2011, et personne ne l'a remarqué. Les politiciens – et leur alliés les journalistes et médias – vont bien-entendu tenter de vous terroriser avec l'absence de majorité et de gouvernement, comme ils l'avaient fait pour l'effondrement financier de 2008, le covid-19 ou la guerre en Ukraine (et bientôt la guerre à Taiwan).

Résultats des élections par voix

L'anarchie est encore plus caractérisée si nous analysons les résultats selon les voix des électeurs : il y eut 32 millions de votants au premier tour et 28 millions au second, sur une population Française de 68 millions. Ce qui fait que moins de la moitié des Français ont choisi cette assemblée, et donc non seulement cette assemblée ne pourra pas produire un gouvernement, mais tout gouvernement qui en serait issu sera illégitime.

Environ 9 millions de Français ont voté pour le NFP au premier tour et 7 millions au deuxième, 6 millions 1/2 ont voté pour la Macronie (aux 2 tours) et 10 millions pour le RN. Un premier ministre issu d'une de ces factions représenterait donc moins de 1/7-ième de la population Française.

Le vainqueur est ...

Prenons les voix du second tour, et nous observons qu'il y eut plus de 1 million 1/2 de votes blancs ou nuls, et environ 15 millions d'abstentionnistes. Donc même si on néglige les non-inscrits, les trop jeunes et les trop vieux, le parti majoritaire issu de ces élections, pourtant avec une participation record, sont ceux qui ne veulent aucune de ces propositions.

Si on combine alors la répartition équilibrée des sièges obtenus par les voix exprimés qui donnent une anarchie de-fait à l'assemblée nationale, avec les voix non-exprimés des abstentionnistes et blancs qui ne veulent aucune politique présentée, ainsi que tout ceux qui carrément ne participent pas à ces cirques électoraux, on peut conclure que les Français ne veulent aucun gouvernement dans ces conditions, et donc ils veulent l'anarchie. Je dis bien l'anarchie et pas le chaos, car il y avait bien des gouvernements pendant des années mais qui ont, justement, conduit au chaos.

Et moi, en tant qu'anarchiste, je réclame donc le poste de premier ministre issu de la formation majoritaire de ces élections. C'est pas plus stupide que de donner ce poste à un gamin de 28 ans qui n'a jamais travaillé de sa vie, ou à un vieux socialiste grincheux qui a retourné sa veste de nombreuses fois.