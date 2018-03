Zorro et la dame patronnesse choisissent leurs pauvres, leurs veuves et leurs orphelins !

Le sénateur McCain (dont la légitimité est indiscutable) et Angelina Jolie (mannequin et « philanthrope » non gouvernemental), ont récemment cosigné dans le New York Times un article déplorant le manque d'initiatives et d’actions pour protéger les Rohingyas. Le chevalier blanc dans son armure étincelante et la bonne fée faisaient part de leur indignation justifiée concernant le nettoyage ethnique en cours et insistaient à juste titre sur le caractère d’urgence que revêt le processus en cours. Ils appelaient les Etats-Unis à « agir » en brandissant un étendard des « droits de l’homme » plus ou moins militarisé.

En même temps, comme dirait l’autre, la situation « humanitaire » de la population du Yémen semble laisser indifférents le journal et ses chroniqueurs d’élite. Le sénateur républicain s’est même régulièrement présenté comme un soutien fidèle du pays responsable de cette catastrophe : l’Arabie Saoudite.

McCain n’a pas soutenu le projet de loi présenté par d’autres sénateurs pour couper les ponts avec le royaume saoudien et mettre fin aux bombardements qui ont tué plus de 13 000 civils et sont à l’origine d’une épidémie de choléra touchant un million de personnes. Adepte de l'émotion sélective, il a même voté contre cette unique initiative du sénat américain en 2017 pour mettre fin au siège du Yémen et à la fourniture d’armes par son pays. Sa formule de 2014 “Thank God for the Saudis,” (rendons grâce à Dieu pour les Saoudiens) reste manifestement son credo.

Au cours des trois ans de harcèlement du pays le plus pauvre du monde arabe par l'Arabie Saoudite et ses alliés occidentaux, McCain a toujours voté pour la fourniture d’armes à un pays coutumier de violations des droits de l'homme en tous genres sans que cela fasse réagir les « ambassadrices de bonne volonté » (HCR - Envoyée spéciale Angelina Jolie).

Le soutien américain aux Saoudiens n'est pas seulement diplomatique. Si les Etats-Unis et le Royaume-Uni disent demain matin à Mohammed ben Salmane Al Saoud : " Il faut arrêter cette guerre ", elle sera terminée demain après-midi, car la Royal Saudi Air Force ne peut pas fonctionner sans les soutiens américain et britannique. "

Le Congrès américain peut prendre cette décision pour laquelle McCain peut avoir une influence décisive sur ses pairs. Mais il n’en est rien parce que les responsables de la politique étrangère américaine semblent ne s'intéresser aux droits de l'homme que dans la mesure où ils font avancer les intérêts américains, ou s’ils ne dérangent pas ces intérêts quand ils sont moins impliqués.

Pour que « les droits de l'homme » soient plus qu'une image de marque, McCain peut faire bénéficier la population du Yemen de son influence pour mettre fin à l'une des principales « catastrophes humanitaires » dans le monde.

