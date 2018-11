Zorro vs féministes : 1-0

Suzy est rassurée. L’affiche n’est pas illégale et son promoteur ne sera pas condamné. On ne rendra pas Suzy invisible ni aveugle. Avant le crash elle verra le ciel une dernière fois. C’est mieux pour mourir. Parce qu’elle aurait bien pu se retrouver la tête dans le sac avant d’être jetée sur la voie.

L’air du temps

L’incident qui avait défrayé la chronique il y a près d’un an a connu son épilogue. Cela a commencé à Béziers. La municipalité de cette ville, située entre la Méditerranée et la Montagne Noire, veut une ligne TGV vers Bordeaux, à construire. D’autres élus régionaux font la même demande.

Pour appuyer l’idée auprès du public et des médias, la municipalité de Béziers, dont Robert Ménard est le maire, a lancé une campagne d’affiches. J’en parlais ici. L’affiche, en image 1, reprend une scène classique du western avec un second degré évident.

À l’époque des féministes avaient dénoncé ces affiches et « l’odieuse campagne lancée par le maire de Béziers », terminologie reprise de Sébastien Denaja, porte-parole du parti socialiste et membre du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes.

L’ancienne ministre des « Droits des femmes » demandait des poursuites contre « l’ignoble » Ménard. Au passage, on peut constater que Trump n’a pas inventé le tweet insultant et réducteur ni l’attaque ad hominem. Madame Rossignol s’y prête avec la jouissance d’une coupeuse de tête à l’approche de sa proie. C’est dans l’air du temps, hélas.

« L’immonde »

Il faut dire que madame Rossignol a chanté une vilaine fausse note en reliant l’affiche à un fait divers. Un homme avait attaché sa compagne sur les rails et s’était suicidé après le passage du train.

C’est pratique : elle peut relier l’affiche à au concept à la mode de violence faite aux femmes. Elle n’a cependant pas choisi d’évoquer le meurtre raciste d’un Algérien en 1983, dans le drame dit du « Train d’enfer », défenestré sur la ligne Bordeaux-Vintimille. Les féministes sont très douées pour le tri sélectif.

Sa successeure, Marlène Schiappa, a réagi de manière tout aussi pavlovienne :

« Campagne une fois de plus odieuse, de surcroît venant d’un élu de la République. J’ai saisi ce matin le Préfet afin que tous les recours possibles soient étudiés et activés. Merci pour vos signalements ».

Ils se sont mis d’accord sur le langage, ma parole ! Comme c’est convenu, politiquement correct, bien-pensant. C’est le niveau du débat en France en 2018. Déployer la haine, politique ou raciale, ça ne mange pas de pain.

Le quotidien Sud-Ouest fait usage du terme « immonde », ça fait penser à la Bête. Raaahhh, fûté…

En plus de la ministre, le groupe de Jeunes Insoumis avait également déposé une plainte contre monsieur Ménard pour « apologie des violences faites aux femmes et du féminicide ». Et pourquoi ne pas déposer une plainte contre Zorro alias son éditeur ? Ou une plainte posthume contre Henri Salvador, avec embargo sur l’ensemble de son oeuvre ?

Brûler la culture

Il faut être un peu foldingue – ou paranoïaque – pour y voir ça. Mais c’est l’époque et toutes les manipulations sont permises.

Bon, l’épilogue : Zorro-Ménard a gagné ses procès. Selon Ouest-France du 21 novembre :

« Au total, cinq plaintes avaient été déposées. Mais le tribunal avait une première fois rejeté la demande de retrait de ces affiches. La justice considère cette fois que « les affiches ont pour objet de promouvoir la présence d’une ligne TGV à Béziers, qui est un objectif d’intérêt général. Elles ne constituent pas une promotion des violences faites aux femmes et ne visent pas un genre de personne en particulier ».

Le juge explique même que « ces affiches ne sont pas une atteinte à la dignité humaine et ne constituent pas une forme de harcèlement à l’égard des personnes de sexe féminin. »

Ouf ! Encore heureux que le nouveau maccarthysme féministe n’ait pas encore embrigadé tout le corps judiciaire. L’humour, la provocation et le second degré ne sont pas (encore) condamnables. Ou alors, il faudrait brûler presque tous les films de western (et pas seulement ceux-ci) pour cause de violence faite aux hommes.

Ou, comme le suggère mon correspondant français Henri L’Helgoualc’h, qui écrivait déjà en 2017 :

« Remarquons au passage que les scènes représentant des hommes suppliciés sont légion au cinéma, sans parler des chemins de croix dans nos églises. Pourtant ces dames ne montent jamais au créneau contre les violences faites aux hommes.

Zorro arrivera-t-il à temps ?

Il est clair que cette indignation sélective relativise l’appellation du ministère de Mme Schiappa qui prône l’égalité des sexes.

Alors nos censeurs devront sans doute partir en guerre contre les illustrations qui figurent dans le célèbre conte du Petit Chaperon Rouge se jetant, en toute innocence, dans les griffes du grand méchant loup qui n’en fera qu’une bouchée. Il est évident que ce message sera susceptible d’exciter une haine sexiste envers les petites filles. (…)

Sans compter que ces justicières devront aussi éradiquer, des séries télévisées, la moindre évocation de meurtre de femme. Il y a du boulot car, chaque soir, le petit écran est rempli de fictions qui font de ces violences leur sujet de prédilection. »

Pour conclure, je recommande aux féministes de surveiller de près l’affaire du TGV Béziers-Bordeaux. Jo le Bouffi rôde, comme le signalait avec pertinence le regretté Henri Salvador. Zorro n’est pas encore arrivé.

Si le vent est au sud il pourrait même être retardé par une grosse pluie cévenole. La belle Suzy aurait alors du souci à se faire. À moins qu’une Zorrette ne surgisse par miracle. Mais ceci est une autre histoire.