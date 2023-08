Jacline Mouraud. Et elle n'a pas du tout apprécié qu'Éric Zemmour ne se rappelle plus d'elle à la télé. Il faut dire qu'elle l'avait critiqué. Donc évidemment dans ces conditions la mémoire peut faire défaut. Et pour ne pas tout oublier, rien de mieux que d'écrire un livre, ce que Jacline a fait.

Jacline qui ? Et le sous-titre : réponse à Éric Zemmour. Éric Zemmour, dont les 7% aux présidentielles ont de quoi décevoir, même si comparé à d'autres candidats, c'est pas mal du tout. La thèse du livre étant que si Éric l'avait écoutée, il aurait récuréré des voix populaires et il aurait fait un meilleur score.

C'est très discutable. Évidemment on peut refaire le match, ressasser sans cesse ce qui c'est passé, mais il semble que Jacline commet trois erreurs. La première c'est qu'elle surestime sans doute l'électorat des Gilets jaunes. On avait pourtant vu aux précédentes européennes qu'il ne pesait pas bien lourd.

Tout au plus deux ou trois pourcents, qu'elle aurait pris principalement chez Marine Le Pen, qui du coup aurait dégringolé à la troisième place. On se serait retrouvé avec un second tour Macron Mélenchon, configuration qui n'est pas celle visée lorsque l'on cherche à faire l'union des droites.

Ce qui m'ammène à mon second point. L'union des droites, pourquoi pas, c'est la stratégie d'Éric Zemmour. Sauf que Jacline Mouraud va plus loin, en suggérant un pacte de non aggression entre tous les candidats réputés de droite. Et une focalisation des attaques sur le Président sortant.

Le problème est qu'elle ne peut pas faire une campagne anti-Macron si elle épargne Pécresse, son double féminin. Ça n'aurait pas de sens politique. En fait il semble que Zemmour a été plutôt bien conseillé. Novice dans l'arène politique, et créant son parti l'année d'avant, il s'en sort bien.

Alors évidemment cela rappelle Emmanuel Macron, qui avait créé son parti en 2016, pour déjà vaincre l'année d'après, alors qu'il n'avait jamais été candidat auparavant. La différence, c'est qu'il avait été ministre de Hollande, et le copain de Davos et de Bilderberg avait tous les gros médias avec lui. Ça aide.

Zemmour, lui, ne pouvait compter que sur son média d'origine, CNews. C'est mieux que rien, mais s'il veut progresser il est bien obligé ne pas aller trop contre le vent médiatique sur les sujets qui ne sont pas dans ses thèmes de campagne.

Alors certes, Jacline, est quelqu'un de brillant. On s'en souvient dans sa vidéo de 2018 où elle demande où va l'argent, un moment important dans la création du mouvement des Gilets jaunes. On le revoit dans d'excellents discours de son livre.

Mais dès qu'il s'agit de géographie, patatras. Elle évoque un espace politique, des peuples allant de l'Atlantique jusqu'à l'Oural. On peut en penser ce que l'on veut, mais un tel discours se serait fait dépecer dans les médias.

Tout d'abord parce que la russophobie des grands capitalistes étatsuniens vient du fait qu'ils ne pardonnent pas à Vladimir Poutine de défendre un tant soit peu la survie de son pays et les intérêts des peuples qui y vivent. Cela se ressent dans la posture des médias aux ordres.

D'un autre côté, Jacline Mouraud veut-elle séparer la Russie en deux, une partie européenne, une asiatique ? Ce genre de disours peut passer quand on a tous les grands médias avec soi. Mais quand ce n'est pas le cas il faut être un peu plus finaud.