Non Emmanuel Macron n’est pas centriste

Emmanuel Macron a tenté d'ériger le "en même temps" en valeur cardinale de sa politique. Et c'est à tort que beaucoup de commentateurs et d'analystes, entraînant avec eux nombres de nos concitoyens, en ont déduit qu'il était centriste.

Or c'est méconnaître le centrisme que de penser qu'il ne s'agit que d'un positionnement central sur l'échiquier qui glanerait à gauche et à droite pour mener une action politique !

Le centrisme c'est une idéologie et une méthode.

L'idéologie est un humanisme qui consiste à prôner l'évolution progressive et partagée de la société. C'est l'apologie de l'harmonie d'un développement non prédateur auquel chaque être humain doit participer, à la fois en termes d'obligations mais également de résultats.

Le centrisme c'est l'exact opposé de la théorie des premiers de cordées qui tirent tous les autres...

Et pour tenter de parvenir à cet objectif, le centrisme est également une méthode de gouvernance. Elle repose sur un triptyque fondé sur la confiance dans l'individu, son intelligence individuelle et collective :

- décentralisation c'est à dire remettre au plus près des problèmes le choix des décisions.

- dialogue social permanent avec les partenaires sociaux, pour une garantie d'équité dans la réglementation à appliquer, les efforts à fournir ou encore la distribution des "bénéfices" des politiques macro ou micro économiques conduites de façon consensuelle.

- intervention de l'Etat limitée au domaines régaliens et à l'arbitrage des problématiques économiques et sociales qui ne pourraient se régler à un autre niveau et en tout état de cause pour les problèmes sociétaux dont les règles assurent la cohésion nationale.

Il n'est point besoin d'épiloguer pour mesurer combien aujourd'hui le Président et son Gouvernement s'en trouvent éloignés.

