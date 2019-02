Contrairement à la focalisation des grands médias sur les violences, la Vérité, c'est que nous sommes extrêmement Aimables. En effet, avec le soutien diffus (sondagier, internautique, etc.) ou direct (affichage d'un gilet jaune, participation aux manifestations, etc.) aux Gilets Jaunes ... et tandis que les élus feignent d'ignorer l'essentiel avec force rétorsion (ristournes générales, grands débats, etc.) en plus des violences policières et judiciaires ... il se trouve que nous sommes sages — très sages. Pourquoi ?

Image tirée de l'ironique émission L'Amour est dans le pré de M6

Nous sommes civilisés



Nous sommes sages parce que nous sommes civilisés, et que nous avons été éduqués par le perfectionnalisme (c'est-à-dire un sentiment d'excellence simili-parfaite malgré les réalités) de l'espace médiatique tenant lieu de République actuellement (agents médiatiques, personnes médiatisées, etc.).



Un discours règne depuis des décennies, de ce type : « Comment se fait-il qu'en ---- [telle année - 1998, 2005, 2012, 2019 peu importe] ceci ou cela [le besoin d'aide humanitaire, une agression d'homosexuel, l'élection de Donald Trump, peu importe] puisse encore arriver ? » ... C'est-à-dire que nous avons été éduqués dans l'indignation grande bourgeoise, perfectionnale.



Ainsi, cela signifie que c'est notre propre perfectionnalisme acquis (à force d'expositions aux Choses Audiovisuelles) qui s'arrange pour rester en phase avec nos quotidiennetés devenues perfectionnales (c'est-à-dire pour rappel : pétries d'un sentiment d'excellence simili-parfaite malgré les réalités). Bien entendu, il entre aussi dans cette alchimie de la lâcheté, de l'impotence, de l'empotement, de la prétention, du cynisme, ou tout simplement de l'habitude (du conformisme, de la moutonnerie). Mais notons que cela concourt au perfectionnalisme.



Au final, malgré les rétorsions des Élus, des Hauts Fonctionnaires, des Pourvus, des Héritiers et autres Grandes Collusions des Influents ... nous restons largement civilisés, à commencer par les Gilets Jaunes eux-mêmes, manifestants contre « les violences » lors de leur fameux acte XII (au passage, la moindre participation pourrait tenir au simple froid de saison, attendons le printemps).



Bref, nous sommes massivement comme nos Élus, nos Hauts Fonctionnaires, les Pourvus, les Héritiers et autres Grandes Collusions des Influents : nous nous avérons extrêmement Aimables. Sauf que l'amabilité des premiers est facilitée par leur position, leur sélection voire leur hypocrisie photogénique ... tandis que l'amabilité des seconds est liée à leur imposition, leur acceptation mais aussi leur mimétisme aspirationnel.





Histoire d'un assagissement



Il semble que la dernière grande reculée gouvernementale date de 2005. A l'époque, Chirac présidait, Villepin gouvernait, et il était question de mettre en oeuvre un CPE (Contrat Première Embauche) censé faciliter la prise d'expérience des jeunes par l'incitation des entreprises — aux yeux de ceux qui présentaient la loi, — ou bien la précarisation des emplois — aux yeux de ceux qui s'y opposaient.



A partir de là, vint l'heure de la présidence Sarkozy, où les grands médias s'adonnèrent à leur activité désormais préférée lorsque survient un mouvement populaire : 1. ne plus rendre audible les revendications en 2. se concentrant sur les velléités des usagers ennuyés par la présence du mouvement (trains retardés, rues bloquées, avenues agitées, violences éparses). En gros, on a fait jouer l'empathie victimaire, au lieu d'avoir de l'empathie revendicative pour des personnes pourtant victimes souvent, dans un autre registre. Victimes contre victimes ... sacré mauvais film.



Et puis, il y a eu de grandes-grandes manifestations pendant la présidence Sarkzoy, interprofessionnelles. Pour situer, il y eut 400 à 500 000 personnes dans les rues de Bordeaux une fois courant 2009. C'était encore très gauchiste dans le ton, pourtant on ne peut pas dire que ça ne préludait pas à l'explosion des Gilets Jaunes, parce que les grands médias continuaient de présenter les manifestants comme des gêneurs, tandis que le gouvernement d'alors s'entêtait.



Il s'entêtait, tout comme le gouvernement actuel avec président idoine. Et tandis que les Gilets Jaunes abandonnent largement leur décompte aux policiers (bien des dizaines de milliers toujours), ils jouent d'endurance pour se donner de la visibilité. Ce à quoi ils sont parvenus — se donner de la visibilité — malgré toutes les stratégies grandes médiatiques depuis Sarkozy.



Nous n'avons pas parlé de la présidence Hollande, qui a sécrété les manifestations dites « de droite » dont bénéficie aussi le mouvement des Gilets Jaunes, désormais, néanmoins c'est à souligner et le gouvernement d'alors s'entêtait méchamment aussi.



Bref, pas dupes, nous avons été assagis (et ça a plutôt bien marché !) par les nouvelles gestions médiatiques des crises populaires. De plus, tout ce qui est massif voit aussitôt intervenir des violences policières (dès Hollande, etc.) dans une retorse iniquité avec ce qui est jugé marginal (le « bon traitement » des fameux territoires perdus de la République) de sorte que visiblement les Blancs s'en prennent plus dans la gueule que les Non-Blancs, racisme récursif. Et puis, quand ce sont des Non-Blancs, l'allégation de « racisme plein » plane toujours sur la lâcheté et la bêtise de nos mœurs publiques.

Enfin, la répression est sciemment plus sale.





Aimables Assagis, ou « A.A. » dans un autre registre



Ainsi nous sommes extrêmement Aimables d'assagissement en France, nous sommes (Gilets Jaunes compris) de vastes Aimables Assagis, mais les grands médias font tout pour nous faire passer pour des A.A. (Alcooliques Anonymes) en amalgamant les registres.



Le problème, déjà, c'est qu'une personne allant aux vrais A.A. mérite d'être soutenue et félicitée car elle est dans une super démarche de surmontement de soi. Bravo. Aussi, quand ce sont les Aimables Assagis, ou « A.A. » dans un autre registre, il faudrait encore redoubler d'appréciations, d'encouragements et de félicitations ! Cela dit on félicitera bientôt les « citoyens non-revendicatifs » vous allez voir, « pour l'exemple » ... !



Et puis quoi, en plus de nous avoir rendus sagement aimables, on cherche encore à nous abâtardir, en nous prenant massivement pour des dangers à coups de tonfas. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'horreur vient de ce que le gouvernement ne gouverne qu'à travers des rétorsions, de sorte à faire déjanter les violences et inciter à une sorte de Yellow Vest Pride devant ses perfectionnalités (c'est-à-dire pour rappel : ses sentiments d'excellence simili-parfaites malgré les réalités).



Mais au contraire, les Français sont massivement Aimables, derrière tout ce barnum. Les Influents donc, influencent, et plus personne n'est dupe puisque l'endurance des Gilets Jaunes est cautionnée par l'ensemble de la population, bien plus épatée par trois mois de présence que quelques heures présidentielles devant une centaine de maires par-ci par-là, histoire de se payer une campagne retorse et inique — encore.



Le tout peut-être, au point qu'un non-roi soutienne les Gilets Jaunes ! ... C'est du grand-grand délire.





Nous croyons aimablement dans nos « instituteurs »



Oui, nous croyons très aimablement dans nos « instituteurs », façon de parler des actuels acteurs de nos institutions. Nous y croyons très aimablement, parce que nous sommes Français et que — Français — nous vivons bon gré mal gré, bon an mal an, cahin cahin, d'une mentalité comportementale toujours inspirée par René Descartes (« le bon sens est la chose du monde la mieux partagée ») ou Henri Bergson (« le bon sens, ou l'esprit français »).



C'est-à-dire que nous sommes si aimables, que nous croyons aimablement — malgré toute turbulence manifestante, et même à travers de toute turbulence manifestante, — au bon sens de nos « instituteurs ». Oui, nous croyons tous — nous autres, Blancs Profonds — que « la faculté institutrice » de notre pays dispose du bon sens suffisant pour se modérer elle-même sans rétorsion.



Et nous n'attendons rien d'autre, dans cette croyance au bon sens — cartésienne-bergsonnienne, — de nos « instituteurs » : Élus, Hauts Fonctionnaires, Pourvus, Héritiers et autres Grandes Collusions des Influents ... nous n'attendons rien d'autre que ce bon sens lui-même, sans rétorsion.



Peut-être à tort. Mais peut-être, aussi, à raison. Car la non-violence est là, et les Gilets Jaunes l'ont très bien compris lors de leur acte XII, sans parler de tout leur majoritaire soutien populaire.



Nous croyons aimablement que les Pontes français (Élus, Hauts Fonctionnaires, Pourvus, Héritiers et autres Grandes Collusions des Influents) cesseront de pontifier mafieusement entre « belles gens », qu'ils auront le bon sens d'honorer le territoire et ses ressortissants, ainsi que le bon sens de faire en sorte qu'il soit en état de marche. Et comment le président a-t-il été élu, en dehors d'un tel effet d'annonce que de beugler autoritairement « En Marche ! » ? ... Or le bon sens, il va vers plus d'autodétermination c'est-à-dire, pour un territoire et sa population, vers plus de souveraineté propre.





Mais



Dans le cas où n'y croirions plus, il faudrait tous déferler dans les rues. Tous. C'est d'ailleurs un peu ce à quoi nous enjoint « la gouvernance » (comme on dit aujourd'hui ... ) actuelle, avec ses « qu'ils viennent me chercher » ou encore ses relativisations et rétorsions du mouvement des Gilets Jaunes (comme s'il n'était pas majoritairement soutenu !). Mais, si nous ne déferlons pas tous, alors, alors — non, alors, ce ne sera pas que « nous l'avons voulu » ni même « mérité », non : nous ne sommes pas coupables ni responsables des abus de pouvoir.



Ce sera seulement que nous sommes extrêmement Aimables, quoiqu'en disent les méchants (Français influents, comme autres discours à l'étranger).



Et le bon sens d'ajouter : « Après l'hiver vient le printemps. »





