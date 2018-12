Pourquoi les gilets jaunes doivent modifier leur mouvement après les fêtes ?

Le mouvement des gilets jaunes est un mouvement bénéficiant d'une large adhésion populaire. Malgré celà, sur le terrain, le mouvement à tendance à marquer le coup. Problème de conjoncture ou de fond ? Je vous propose un parti pris sur la nécessité de revoir la façon d'agir des Gilets Jaunes.

Je suis Gilet Jaune. C'est ainsi que plus de 70% des Français se désignent aujourd'hui. Cependant, la mobilisation quotidienne sur le terrain marque le pas et les français souhaitent l'arrêt de leur mode de manifestation.

Quels symptômes ?

Pour commencer analysons la mobilisation en semaine. Difficile depuis le commencement, les fers de lance des actions menées autours des ronds points commencent à accuser le coup. Fatique, besoin de se rerouver en famille (quiplus est avec les fêtes)... Chaque jour en allant travailler nous pouvons voir que les personnes qui nous accueillent aux ronds points sont de plus en plus fatiguées, ou de plus en plus radicales (nous y reviendrons plus loin).

Quand à la mobilisation du samedi, point phare de la mobilisation, elle tend elle ausi à ralentir. D'ne part l'envie de changement se fait sentir (les manifestations commencent à lasser certains) et d'autre part l'approche des fêtes impose aux parents un surcroit de temps libre.

Dans l'opinion publique enfin, les Français n'arrivent plus à comprendre les gilets jaunes qui semblent de plus en plus inscrit dans une manifestation sans fin. Quelles sont leurs revendications (pouvoir d'achat, RIC, dissolution de l'assemblée...) ? Quel est le point d'arrêt que s'es fixé ce mouvement ? Quand vont-ils nous laisser à nouveau vivre et travailer normalement ? Casseurs ? Caution des casseurs ? Pacfistes ? On ne sait plus ! Conséquence, les Français souhaitent l'arrêt des manifestations !

Que faire ?

Comme se plaisent à le dire certains gilets jaunes, les ronds points sont devenus des usines à idées. Pourquoi ne pas en profiter ?

Et si le mouvement, au mois de janvier, prenait une autre forme ?

- Une mobilisation en semaine sur la base du volontariat en cessant les blocages mais en informant la population par des tractages au bord des routes mais aussi dans les boites aux lettres et sur les marchés. L'information à la population serait ainsi claire et permettrait une nouvelle adhésion.



- Des actions de masse le weekend. Disséminées dans chaque département et encadrées par un Serice d'Ordre Gilets Jaunes, ceci éviterait les débordements nuisibles à l'image du mouvement.



- Des réunions ouvertes hebdomadaires pour parler de leurs idées. Que proposer ? Comment mettre en place ? Bref, montrer que les Gilets Jaunes savent réfléchir et ne sont pas qe le bar du commerce.



Ces quelques idées permettraient de redorer l'image d'un mouvement aux revendications légitimes et attireraient certainement les souiens les plus craintifs à rejoindre les mouvements de foule.