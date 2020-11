Que se cache-t-il derrière la brutalité policière aux États-Unis ?

Les flics n’ont pas besoin de cerveau leur moelle épinière suffit.

En France les CRS et les Gendarmes Mobiles sont élevés en caserne chenil comme des chiens d’attaque et leur ministre est leur maitre chien, il les lâche sans état d’âme en fonction des besoins sur les gilets jaunes, les retraités , les étudiants, les migrants, les infermières ou le personnel hospitalier, il faut être une machine pour tabasser ces gens la, et en plus on nous demande de soutenir la police donc la répression et toutes leurs exactions, il faut être atteint du syndrome de Stockholm pour cela.

Pas besoin d’étude pour être flic alors que pour être infirmier il en faut des années et un diplôme ....

En plus on paye des impôts qui servent a payer grassement les flics fonctionnaire par rapport a un smicard, a nous casser la gueule et a acheter du matériel destiner a nous envoyer en soins intensif avec des yeux crevés et des mains arrachées, il est beau le pays des droits de l’homme, a gerber ....