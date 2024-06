Ça y est, la loi est votée. La Rada ukrainienne vient d'accepter avec 236 voix la proposition du Président Zelensky approuvant l'anglais comme langue de communication interethnique du pays. Désormais, fonctionnaires et employés devront connaître l'anglais, notamment dans les domaines de l'éducation, de la culture, et de la santé.

La santé, où la mesure fait grincer bien des dents, puisque comme le rappelle le député Volodymyr Viatrovytch :

L'Ukraine s'engage à fournir des soins médicaux d'urgence en anglais à tout étranger qui ne parle pas ukrainien. Pensez aux conséquences que pourrait avoir une telle norme dans des conditions où il est déjà impossible de trouver des secouristes et, surtout, des médecins qualifiés. Je pense que c’est une absurdité dangereuse.

Et d'un point de vue économique, la mesure est étrillée par l'ancien président de la Rada, Dmytro Razoumkov :

Au lieu de soutenir le producteur ukrainien, vous donnez aux étrangers la possibilité de diffuser leurs films dans les cinémas ukrainiens [...] et vous payez une compensation sur le budget de l'État pour les sièges vides. Dites-moi, s'il vous plaît, pour quelle économie êtes-vous : l'Ukraine, ou l'économie des États-Unis, de la Grande-Bretagne ou de certains autres pays ?

L'historien Viatrovytch synthétise d'ailleurs :

Aucun État non anglophone de l’Union européenne ne dispose d’une loi, d’une loi spéciale sur la langue anglaise. De telles lois ne sont typiques que de certaines anciennes colonies britanniques d’Asie.

Et pourtant, poursuit-il :

Nous avons fait un choix européen et non africain.

Ce qui ne manque pas de piment, lorsque l'on sait que pour les nationalistes ukrainiens, l'immigration de masse de russophones vers l'est du pays, orchestrée sous Staline, est la raison principale du conflit actuel. En effet, c'est parce que les russophones du Donbass n'ont pas reconnu le coup d'état du Maïdan qu'ils ont fait sécession et demandé l'aide de la Russie.

À cela s'ajoute que peu après l'Euro-Maïdan, la Rada s'est empressée de rabaisser le statut de la langue russe dans le pays. Mesure qui sera par la suite largement critiquée par Razoumkov. Ce dernier argumente qu'il ne veut pas que les russophones se sentent persécutés. Et demandent à être protégés par des hommes en vert, comme lors de l'annexion de la Crimée.

C'est d'ailleurs une position extrêmement populaire en Ukraine, puisque lorsqu'il est devenu Président, Zelensky n'avait pas de majorité à la Rada. Et c'est Razoumkov qui la lui a donnée, en tant que tête de liste de son parti aux législatives qui ont suivi.

Dmytro Razoumkov

Puis, fin 2021, lorsque Zelensky a compris que Razoumkov risquait de s'opposer au plan de reconquête du Donbass par la force, il l'a tout simplement éjecté de son équipe. Razoumkov, déchu immédiatement de la présidence de la Rada, a créé un petit groupe parlementaires, où l'ont rejoint une vingtaine députés de la majorité présidentielle, inquiets de la tournure qu'allaient prendre les événements.

Cependant, le parti présidentiel, disposant toujours d'une majorité, vient de faire passer la loi pour la langue anglaise, alors même que ses dispositions avaient étées renforcées en commission. Il faut dire que l'aide américaine de 60 milliards de dollar doit être remboursée, sauf si les Ukrainiens se montrent gentils.

Alors bien sûr, nous européens avons déjà connu une telle situation avec le plan Marshall, puisque les aides financières d'Outre-atlantique avaient pour seule contrepartie la libre circulation des produits culturels étasuniens dans nos pays. Mais le fait que là on aille encore plus loin montre que la situation actuelle de l'Ukraine est encore plus désespérée que celle de l'Europe d'après-guerre, dont de nombreuses villes allemandes, mais pas que, avaient été copieusement détruites par les bombes de l'oncle Sam.

La situation de l'Ukraine est encore plus désespérée, car il vaut mieux sortir d'une guerre que d'y être. Or la majorité des pays européens font tout ce qu'ils peuvent pour que la guerre dure. Ils sont contents, voire fiers d'y envoyer des armes, cela leur donne une excellente conscience.

Mais quand le cauchemar va-t-il cesser ?