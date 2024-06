Les petites listes aux européennes sont assez nombreuses. Certaines sont allées voir l'ARCOM ce lundi matin pour réclamer un traitement médiatique plus équitable. D'autres sont créditées d'au moins 1% des intentions de vote par l'Ifop-Fiducial, elles ne sont donc pas si petites.

Isoloirs (c) Le Soir

Nous allons passer en revue les autres, en tout cas celles dont les circulaires sont lisibles sur le site de l'autorité organisatrice de ces élections en France. Et on commence mal, désolé, avec la liste Pour une Humanité Souveraine , mais personne n'est à blâmer, puisque l'ordre a été tiré au sort.

On attend cependant d'une circulaire électorale un peu plus d'effort dans la mise en page. Et là, aucune couleur, aucune image. Avec en prime les crochets et les parenthèses pour doubler l'adresse de leur site internet, qui lui est bien coloré, pas de problème.

Pas de problème non plus pour une démocratie réelle : décidons nous-mêmes ! J'ai déjà fait un article complet sur cette liste, donc pas la peine d'en rajouter, on pourrait m'accuser de favoritisme. Par contre j'ai des doutes sur la légalité de leur bulletin de vote, mais bon, ce n'est pas à moi d'en juger...

On passe maintenant au Parti Révolutionnaire Communistes . Rien à dire désolé ce n'est pas ma chapelle. Sinon que je ne comprends pas très bien pourquoi ils mentionnent les grandes listes dans leur texte. Si les gens le lisent, c'est qu'ils ne sont pas convaincus par elles, alors, à quoi bon.

PACE - Parti des citoyens européens, pour l'armée européennes, pour l'Europe sociale, pour la planète ! Mais pour la guerre aussi, donc c'est poubelle. Pareil pour Écologie positive et territoires , poubelle. Passons maintenant à Paix et décroissance , ça nous changera.

La circulaire de paix et décroissance est sobre, mais jolie à regarder. D'un point de vue intellectuel cependant, on comprend mal pourquoi des listes qui sont pour la sortie de l'UE se présentent pour rentrer à son Parlement. En tout cas écologie oblige, le bulletin de vote est à télécharger.

Pour une autre Europe a aussi un bulletin à télécharger, mais la mise en page de la circulaire est juste juste, à peine mieux que celle de l'humanité souveraine. Il y a cependant une image, un QR-code, et même un lien hypertexte en couleur, que demande le peuple !

Ce que demande le peuple on ne sait pas, par contre on sait ce que demande Lutte Ouvrière - Le camps des travailleurs . Il veut le communisme. Ce n'est pas mon cas vu que je ne suis pas salarié, mais je reconnais que leur circulaire est bien faite.

Bien faite oui, mais pas aussi bien faite que celle de Nous le peuple . De bonnes bouilles, un discours pas forcément consensuel mais qui se tient. Le seul truc qui m'a surpris c'est leur Marianne à la truelle, mais bon, leur circulaire est pour l'instant la meilleure que j'ai vue.

Elle est meilleure que Pour un monde sans patrons ni frontières Urgence révolution ! qui pourtant au début avait attiré ma sympathie. Le problème cependant, c'est la logique. D'un côté ils veulent un monde sans frontière, et d'un autre celles de l'Ukraine sont très importantes. Poubelle.

"Pour le pain, la paix, la liberté !" Présentée par la parti des travailleurs maintenant. Elle taquine la poubelle elle aussi, car si elle se réclame pour la paix son discours me parait pour le moins ambigu. Cependant accordons lui le bénéfice du doute, et passons à la suivante.

NON ! Prenons-nous en mains c'est comme ça qu'elle s'appelle. Visuellement c'est moins attrayant que nous le peuple, mais sur le fond c'est comparable, voire supérieur. On imagine cependant mal comment une telle liste va trouver ses électeurs. Mais après tout, elle n'est pas petite pour rien.

Une autre qui va rester petite c'est Forteresse Europe - Liste d'unité nationaliste . La lettre est pourtant bien mise en page, mais un détail m'a intrigué sur leur logo. Il y a un pentagone. Pourquoi pas, cela symbolise une forteresse Vauban, mais normalement la France c'est un hexagone.

Et quand on lit le texte, on voit qu'ils sont dérangés par quelque chose à six branches. Ne nous y attardons pas, et passons à Non à l'UE et à l'OTAN, Communistes pour la paix et le progrès social . Une mise en page sobre, ce n'est pas ma chapelle, mais c'est correct.

France libre aussi, c'est correct. On ne voit pas vraiment où ils veulent en venir, mais c'est correct. On passe maintenant à La ruche citoyenne . Gros plan sur une abeille. Ça passe ou ça casse. Chez moi ça passe. Ça passe à Défendre les enfants .

Où on se rend compte que si la vie de couple n'est pas évidente, la séparation a des inconvénients, surtout quand il y a des enfants. Écologie au centre , et pour la guerre en Ukraine, poubelle. Et on arrive maintenant à Démocratie représentative .

Où Hadama Traoré nous gratifie d'une tchatche qui se laisse lire, mais qu'à titre personnel je trouve un peu vide. Pour ne pas dire insipide. Cependant, s'il trouve des électeurs qui se contentent de vent, pourquoi pas.

Je ne dirai mot par contre au sujet d' Espéranto langue commune , puisque ceux qui me lisent ces derniers jours en ont déjà assez lu je suppose. Juste pour informer, qu'à ma connaissance, ils auront des bulletins de vote dimanche.

Et on finit mal, comme on avait commencé, avec Liberté démocratique française . Bon, on a progressé, c'est un tout petit peu mieux, vu qu'il y a un logo tout de même.

Pour aller plus loin : les professions de foi sur le site du Ministère : https://programme-candidats.interieur.gouv.fr/