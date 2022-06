Obono réélue !

Les “journalistes” n'auront plus besoin de lui demander de clamer “vive la France” ou de chanter la Marseillaise pour démontrer qu'elle est une vraie française. Les électeurs s'en sont chargés et ce choix les honore.

Zemmour éliminé

Une autre information marquante de ce premier tour est l'élimination d'Éric Zemmour. Pour en prendre la mesure, il faut se rappeler l'ampleur de la propagande médiatique qui avait été mise au service de cet individu. La carrière politique d'Éric Zemmour s'est terminée dimanche. Il pourra désormais se reposer, boire des cafés et fumer la pipe.

Le crash de Blanquer

Dimanche, le parachute ne s'est pas ouvert pour Jean-Michel Blanquer. C'est justice, car en tant que ministre de l'Éducation, il n'avait pas hésité à utiliser l'expression “islamo-gauchisme” ( source ). Ce mot est ignoble, puisqu'il s'agit d'une simple adaptation du terme “judéo-bolchévique” employé par l'extrême-droite d'avant guerre. On mélange les mots “gauche” et “islamisme”, on agite le tout, puis on répète ça des milliers de fois dans les médias. Un tel procédé n'a pas sa place dans une démocratie, où on ne doit pas inculquer des réflexes conditionnés, mais au contraire cultiver la réflexion des citoyens.