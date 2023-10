Punaises de lit : danger pour la santé ou pour la société ?

Controverse nationale. Alors que les Jeux olympiques se profilent, les punaises de lit sont devenues un véritable enjeu pour l'économie et la réputation de notre pays. Les punaises font aujourd'hui l'objet de nombreuses interventions, notamment, la plus inattendue, sur leur sexualité, mise en avant par l'écrivain Bernard Werber. Toutefois, il est important de souligner que, d'un strict point de vue sanitaire, ces insectes ne représentent ni un risque ni un danger. N'empêche, c'est un vrai débat et la santé n'a-t-elle pas une acception plus large ?

Avec les punaises de lit, il faut réagir ! Sans tarder. Car trop attendre risque d’aggraver le problème dont l’opinion publique s’est emparée. Il est probable que le gouvernement devra intervenir de manière plus visible et radicale.

Un vrai danger ?

Jusqu'à présent, il n'a pas été établi que les punaises de lit transmettaient des germes ou des maladies. Cependant, leur prolifération croissante au cours des dernières années suscite de véritables préoccupations. En témoigne ce dossier complet sur les risques pour la santé des punaises de lit, disponible sur le site de Pierre Luton, journaliste rédacteur santé SEO. Il est important de rappeler que la santé englobe le bien-être physique, mental et social.

Hémoglobine

Dans certaines situations d'infestation sévère, les punaises de lit peuvent causer une anémie, caractérisée par une baisse du taux d'hémoglobine dans le sang, se manifestant notamment par une fatigue persistante. De plus, la présence de punaises de lit dans un logement peut entraîner de l'anxiété, des difficultés à s'endormir, un sentiment d'insécurité et un risque d'isolement.

Qui est touché par les punaises de lit ?

11 % des Français ont signalé la présence de ces insectes dans leur foyer entre 2007 et 2022, indique les autorités sanitaires. Une étude Ipsos pour l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) montre qu'il n'existe pas de corrélation avec l'origine sociale ou économique. Cependant, les familles moins aisées rencontrent souvent davantage de difficultés pour résoudre ce problème, car cela peut coûter en moyenne 856 euros par foyer, ce qui peut contribuer à la persistance de l'infestation. Et c’est le fond du débat !

Boutons, urticaire

Les punaises de lit peuvent provoquer divers problèmes cutanés, tels que des boutons. Certaines personnes peuvent développer de l'urticaire, se manifestant par des plaques rouges sur la peau. Pour d'autres, des réactions allergiques peuvent se produire, nécessitant une consultation médicale. Le ministère de la Santé souligne que la sensibilité d'une personne peut augmenter avec le nombre de piqûres, il est donc essentiel de bien nettoyer les plaies pour éviter toute infection.

Risques chimiques

Il convient de faire preuve de prudence en cas de recours à des traitements chimiques, car des particuliers peuvent s'intoxiquer en les utilisant de manière inappropriée. Par conséquent, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) recommande de privilégier des méthodes non chimiques, comme la chaleur sèche, pour lutter contre les punaises de lit. Les centres antipoison ont enregistré entre 2007 et 2021 un total de 1056 cas d'exposition à des produits anti-punaises. Douze cas ont été classés comme graves et l’on déplore la mort d’un enfant.

Initiatives du gouvernement

Un plan interministériel de lutte contre les punaises de lit a été mis en place le 10 mars 2022, et vous pouvez le trouver en ligne.

Numéro vert ?

En 2020, le gouvernement a créé un numéro vert : 0806 706 806 (au prix d'un appel local), ainsi qu'un site web : stop-punaises.gouv.fr. L'État met vous propose une liste d'entreprises agréées pour lutter contre les punaises de lit.

