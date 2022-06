À l’extrême

Quand Tiffaine ou Mélusine s’envole de la Tour parce que l’interdit fut franchi un samedi. Elle avait des ailles de chauves-souris. Le Covid viendrait bien d’une chauve-souris... Mélusine est une tisserande (comme les trois Parques). Elle annonce la fin d’un monde... Mais préfigure aussi sa Renaix ssance. C’est une fée calendaire (un des tableaux ci-dessus rappelle Saturne mangeant ses enfants : https://www.google.com/search?q=Saturne+mangeant+ses+enfants&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjaxvSz9bH4AhWjlP0HHamDCXQQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1280&bih=663&dpr=1#imgrc=Q1GIh-LnKmICUM. Le samedi est jour de saturne. Mélusine, c’est Atlantis (l’ATLANTIDE). Astéroïde découvert un 7 septembre : fête de Mélusine.... Dans son livre : le mythe littéraire de l’Atlantide (1800-1939), J. CHANTAL Foucrier associe l’Atlantide à une figure féminine. Surtout Mélusine. Fêtée le 7 septembre (juste avant la vierge). Pas étonnant que l’astéroïde fut découvert en poisson. Identité de Mélusine du Poitou charente et du sel de Guérande près de l’Atlantique. Certain font le lien entre la Russie et l’Atlantide.

Le lien entre la Cité d’YS et l’Atlantide me semble assez clair. D’autant plus qu’on la situe aux alentours du Mont-Saint-Michel…

Altantide

C’est une reconnexion avec nos origines Atlantes », Atlantis (1198) a été découvert le 7 septembre 1931 à 28° rétro dans les Poissons où se trouvera Neptune au printemps 2024 et où reviendra Jupiter lors de sa phase rétro et phase stationnaire entre Novembre et décembre 2022.