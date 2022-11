Écologie et désordre de grandeur

Selon une étude annuelle Ipsos-Sopra Steria, réalisée pour le compte de Le Monde, la Fondation Jean Jaurès et SciencesPo CEVIPOF en France, 34 % des français feraient de la préoccupation environnementale une priorité. Cependant, l’échantillon de 12 044 personnes interrogées, dans le cadre de la dixième édition de “Fracture française”, laisse supposer que seulement 6 personnes sur 10 voient un lien avec l’activité humaine. Ainsi, plus d’un tiers des Français sont en désaccord avec les données du consensus scientifique, ou, par exemple, et pire encore, n'accordent aucune importance aux rapports du GIEC.

Qu’est-ce que le GIEC ?

C’est le groupe d’experts intergouvernemental sur l’Évolution du climat. Fondé en 1988, il a pour mission d’évaluer avec précisions les changements climatiques et d’élaborer une stratégie de parade sous forme de projections. Tous les rapports du consensus scientifique ont été validés par les gouvernements membres du GIEC (États-Unis idem). Par ailleurs, les auteurs du groupe sont renouvelés à chaque rapport à hauteur de 50 % et parfois 75 %. Contrairement aux idées reçues, le GIEC n’est pas soutenu par les Lobbyistes, la plupart des auteurs travaillent bénévolement, et leur budget est estimé entre 5 et 8 millions d’euros. Une somme ridicule étant donné l’importance capitale de leurs rapports ; comparé aux sommes titanesques injectées dans le greenwashing. Si vous avez encore un doute sur ce qu’est le greenwashing, suivez le guide :

Coca Cola champion toutes catégories plastiques confondues.

Comment se fait-il, encore de nos jours, que certains d'entre nous refusent d’admettre la cause anthropique (humaine) du réchauffement climatique ?

Il est des sujets de métaphysiques, sur lesquels nous pouvons nous éterniser sans risquer de heurter la santé physique d’autrui, mais il y en a d’autres, bardés de faits irréfutables, et le changement climatique en est un. Aujourd’hui, il est évident que la raison principale est notre modèle thermodynamique (basé sur la combustion d'énergie fossile).

Evolution constatée des émissions mondiales du seul CO2 de 1860 à 2012, en millions de tonnes.

Vous reprendrez bien quelques statistiques ?

Les rapports annuels du GIEC sont toujours plus alarmants et leurs analyses prévisionnelles toujours en deçà de la réalité climatique constatée. Alors comment se fait-il que plus de 10 % des français pensent encore que cela est principalement dû à un phénomène naturel. Les Européens sous-estiment l’ampleur du changement climatique. En effet selon un nouveau rapport de l’OMM (organisation météorologique mondiale), publié le 2 novembre 2022, l’Europe connaît un réchauffement climatique deux fois supérieur à la moyenne planétaire. L’analyse faite entre l’OMM et le service Copernicus de surveillance du changement climatique (C3S) se concentre sur l’année 2021. Et il prouve que durant la période 1990 - 2021 l’Europe a connu une hausse des températures de 0,5 degré Celsius par décennie. Selon le bureau régional de l'OMS, il est même fait état de plus d’un demi-million de décès en 2019, dus aux particules fines liées à la combustion d’énergie fossile. Un chiffre effrayant dans lequel la mortalité infantile est très représentative. À titre comparatif, le virus du COVID-19 a causé, directement ou indirectement, entre 136 000 et 146 000 morts de mars 2020 à décembre 2021. (Source : Insee).

Je me souviens ;

Quelques années auparavant avoir pris la voiture avec un ami, et de constater à quel point le nombre d’insectes écrasés sur le pare-brise avait drastiquement diminué, évidemment cette observation fut influencée par la lecture d’un article sur l’écologie. En effet, les insectes n’ont pas disparu en une journée. Mais ces faits se constatent facilement si on y prête attention.

L’équipe de chercheurs du projet anglais Buglife, a analysé, que jusqu’à 2 % des populations d’insectes sont rayées de la carte chaque année, dans l’indifférence la plus totale. C’est en utilisant l’application “Bugs matter”, que les utilisateurs, ayant pour tâche de nettoyer consciencieusement leur plaque d’immatriculation avant leur départ, ont pu contribuer au rapport catastrophique, en recensant le nombre d’insectes écrasés sur cette dernière à leur retour. Ainsi entre 2004 et 2021, il a pu être constaté que la population d'insectes avait chuté de plus de 58,5 % aux Royaumes-Unis. Une récente étude publiée dans le magazine Nature, la première à faire le lien entre réchauffement climatique, agriculture intensive et extinction de masse des insectes, illustre parfaitement la cause anthropique de cette extinction.

Je vous vois venir, “mais où veut- il en venir avec ses insectes ?'' Et bien je vais vous expliquer.

Nous sommes assommés sans cesse par une profusion d’études brandissant des données catastrophiques. Il ne se passe plus une journée sans que ne défilent sous nos yeux les statistiques du drame écologique. On nous parle sans cesse d’objectifs en termes de CO2eq/an, kWh, réchauffement sous les 2 degrés ou encore neutralité carbone. Bref, vous l’aurez peut-être compris, je veux vous parler du fameux désordre de grandeur, un foutoir sans nom sur lequel surfent allègrement les agents du greenwashing.

Les ordres de grandeur

“En ce 28 juillet 2022, l’humanité a consommé l’ensemble des ressources que la planète peut renouveler sur un an” ; vous n'êtes sûrement pas passé à côté de cette désormais tristement célèbre accroche médiatique, annonçant le jour du dépassement. Depuis plusieurs années cette date recule lentement, mais qu’en sera t-il du jour où nous formulerons nos vœux de la nouvelle année le jour du dépassement ? Peut-être le baptiserons nous alors le “Grand Dépassement". J’ose espérer que cela n’arrive jamais. Pour agir efficacement, il faut que nous conscientisons les ordres de grandeur. Mais ces ordres de grandeur, quels sont-ils ?

Jean-Marc Jancovici, et bien d’autres, l’ont bien compris, je vous invite d’ailleurs à feuilleter la BD “Le Monde sans fin”, il faut que les citoyens puissent interpréter certaines données pour agir efficacement. Aujourd’hui, il est question d’atteindre la neutralité carbone d’ici à l’horizon 2050. Mais qu’est-ce que c’est ?

La neutralité carbone : un état d’équilibre entre les émissions des gaz à effet de serre d’origine humaine et leur retrait de l’atmosphère par l’homme ou de son fait. Bref, il s'agit de ne pas émettre plus de CO2 dans l’air, que la planète ne puisse stocker dans ses fameux puits à carbone.

Et alors comment cela s’articule sur le terrain tout ça ? Et bien, c’est simple, oui et non, et puisque nous avons l’habitude de vivre sous l’égide bienveillante du capital, cela ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Il s’agit de raisonner en termes de budget carbone.

Un GtCO2 (Gigatonne de CO2) correspond à 10 puissance 9 tonnes de carbone. Voyons donc sur le graphique suivant, la répartition du bilan carbone des français, ainsi qu’en fonction du secteur d’activité.

Tous ces chiffres peuvent vous sembler ennuyeux et parfois difficile à appréhender, cependant il est assez facile de s’y projeter en utilisant un calculateur d’empreinte carbone en ligne (bien qu’ils soient perfectibles). Quoiqu’il en soit, si nous voulons respecter le budget carbone dont nous disposons individuellement, nous devons diviser par 6 notre bilan carbone. De nombreuses initiatives citoyennes accompagnent les français à y voir plus clair, et je vous encourage à consulter les actions de plusieurs d’entre elles, avec notamment celle du collectif d’étudiant “Pour un réveil écologique”.

Ne vous laissez pas abattre par tous ces chiffres, prenez le temps de saisir l’enjeu avant de vous lancer tête baissée, vous n’en serez que plus efficace, et vous tiendrez mieux sur la durée. Alors pourquoi ne pas afficher dans vos toilettes des posters illustrant tous ces ordres de grandeur ?

Yoann Ô 4 vents

