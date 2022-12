Bientôt la nation (ses citoyens) sera en carafe de pognon a cause de toutes les augmentations de l’alimentation et de l’énergie, salaires et retraites ne pourront plus permettre de vivre en fRance et le banquier énarque ne fera rien car ça lui en touche une sans faire bouger l’autre, on comprend mieux pourquoi on demande de donner les armes en sa possession aux flics, Macron a peur que cela dégénère ....