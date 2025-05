L’affront populaire…

@C’est Nabum

Oui, fondée par Jean Monet agent de la CIA, Robert Schumann agent de ? et Walter Hallstein ex SS ...etc bien sur

Mais il y a autre chose derriere, et la derniere cause apparente atteinte, il y aura encore autre chose jamais prise en compte : nous humains, et en l’humain il y a encore à creuser et regarder connaître savoir etc à propos de notre psyché, enfin de ce qui en reste ..

comment une psyché détruite par nous même il y a des milliers d’années comme aujourd’hui peut t’elle saisir quoique ce soit de vrai et profond à propos d’elle même ?

détruite dans le sens perte à genre 95 % de nos capacités, en terme de nombre et de pourcentage restant mais pas en terme de ce que ça peut faire, qui est encore plus gigantesque comme écart..

ne reste que le programme de mise en route de la vie physique..d’évaluation relative de celle ci, point barre.

cette capacité est inapte à vivre la vie profonde, et ne sait rien de cela ni ne le perçoit..

elle est par nature programmée superficielle, elle agit dans le moment , qu’elle perçoit comme le présent mais ce n’est pas le présent , cette capacité enregistre d’abord puis analyse SON PROPRE enregistrement relatif bien sur..

cette capacité fait des choix relatifs dans l’immédiat sur une base de passé..personnel..

je est créé et la référence de je est je...il n’y a pas deux je, juste un qui se dédouble lui même pour choisir,ce choix sur quoi va t’il être basé vu l’état de notre psyché ?

un chemin déserté..