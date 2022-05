L’indignation sélective

Peut-on cependant réclamer justice à titre posthume ?





question interessante, mais qui est en fait un paradoxe : si la victime est décédé — posthume — alors elle ne peut pas réclamer justice. La descendance de la victime pourrait réclamer justice, mais aucune injustice ne lui a été faite à elle (la descendance).





En filigrane se joue la question : les descendants des victimes de l’esclavage ou de l’holocauste peuvent-elles demander justice, alors que eux-même n’en ont subi aucune ? Dit autrement, la justice et l’injustice sont-elles héréditaires ? Dit comme-ça, la réponse est évidemment « non », et donc on peut arrêter de se flageller pour des actes que nous, vivants, n’avons pas commis : il n’y a pas de culpabilité collective, ni de culpabilité par association.