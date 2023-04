La nuit du mépris

@C’est Nabum

"Le coup d’État constitutionnel à 3 h 28.

"

Non il n’y a aucun coup d’etat

c’est vos delires de la nupes

Les regles de fonctionnement de ce pays sonts connue...

Ou alors retournez sur les bancs de l’ecole pour en asqsimiler les fondements



Comme lire 4 pages des deux tours...

Vous en etes capable ou pas ?

Il y a avais quoi dans celui d’E Macron ? pas les 65 Ans et accéleration de la loi T a 63.5 annuités ?



Si vous le saviez donc , et avez cautionné en votant pour comme Fergus par exemple pour macron ou en ne votant pas contre cette regression sociale



Il y avais quoi dans celui du RN ? 60 et 62 ans (suivant les cas)

et pas plus de 42 annuités de cotisation (loi tourainne)



Ben voila nous les pas boomers les pas à la retraite ,

cad nous les salariés contrairement à vous on trinque et croyez moi je ne suis pas le seul à vous en vouloir à ce point



Surtout en n’ayant pas la decence minimale de la fermer et de vous taire suite au desastre engendré par votre faute ,

et c’est loin d’etre fini, encore plus de QUATRE années