Le banquier et sa banqueroute
Après les Jeux, le pain dur
La Macron-économie.
La belle idée se retourne progressivement contre tous ceux qui ont voulu faire tapis sur table en plaçant tous leurs espoirs dans ce jeune premier, expert en économie libérale, banquier pour les plus opulents de ses clients, beau parleur et grand charmeur. Celui qui allait redresser l'économie et les comptes, remettre le pays sur la voie de la croissance et du plein emploi a failli en tout et vous voyez se profiler le spectre de la faillite et de la banqueroute.
Rassurez-vous, vous serez les seuls à payer les pots cassés. Le réflexe professionnel du banquier est d’assommer d'agios ceux qui ne sont pas en mesure de payer tandis que les plus aisés obtiennent toujours des facilités de paiement, des délais ou des arrangements. Les plus riches sont à la fête, les gueux seront à la dette et désormais en haut lieu, on lorgne sur nos dernières économies tout en continuant de gaver les plus riches.
Dans un ultime geste de désespoir, les Jeux olympiques apparaissent comme la dernière belle occasion de jeter un pognon de dingue par les fenêtres et dans la Seine tout en offrant des ponts d'or pour traverser le fiasco à pieds secs et à poche pleine du côté des amis du Monarque. Il est vrai que le talent d’Arielle Dombasle mérite indubitablement de ridiculiser la culture nationale aux yeux du monde entier pour satisfaire l'égo du merveilleux va-t'en guerre en chemise blanche qui lui sert d'époux et de rampe de lancement.
Paradoxalement, incapable de mesurer la catastrophe, le bon peuple se précipite derrière des barrières pour applaudir au spectacle du pillage de ce qui reste du Trésor Public. Subjugués par les paillettes, conditionnés par la propagande, aveuglés par l'illusion d'une grandeur passée, ils applaudissent à tout rompre devant cette honteuse gabegie ne prenant même pas en considération la dimension martiale de cette parodie de manifestation.
La suite sera du même tonneau tandis qu'une fois la flamme éteinte, le feu prendra dans tout le pays que le FMI va mettre sous tutelle d'autant plus facilement qu'il n'y aura plus de gouvernement. Nous aurons le bonheur de rejoindre les Grecs dans cette odieuse galère tandis que nos privilégiés ne seront nullement inquiétés pour tous leurs avoirs qui sont depuis longtemps sous le soleil des paradis fiscaux.
Profiter d'un immense rassemblement sportif pour accélérer la banqueroute c'est courir avec le sourire aux lèvres vers l'abîme à moins de s'y rendre par voie d'eau pour le plus somptueux des naufrages tandis que d'autres choisiront le cheval pour être désarçonnés. Chacun aura le plaisir de choisir sa marche funèbre avant que de se serrer la ceinture…
Le plus insupportable c'est que vous allez être gavés d'images durant lesquelles des dignitaires distribueront des médailles d'or, d'argent et de bronze alors que la banque centrale pétera un plomb. Ce sera alors la grande désillusion : l'économie nationale, dopée à la poudre de Perlimpinpin se réveillera avec les poches vides et la gueule de bois.
Le banquier viendra alors tenir un grand discours pour nous avertir que nous sommes à nouveau en guerre, qu'il faudra accepter d'immenses sacrifices à l'exclusion naturellement de ses chers donateurs, que nous devrons nous ranger, pieds et poings liés, poches vides, derrière notre grand banquier, seul à être en mesure de redresser la barre...
Pire encore, vous serez encore une majorité à donner encore crédit à ce prince du débit. Quant aux autres, vous estimerez qu'il existe une autre voie parmi ceux qui participent pareillement à la faillite nationale. La seule issue est de changer de système et de bouter dans les oubliettes toute cette classe politique qui nous a si généreusement spoliés de notre grandeur d'antan.
-
robert 24 juillet 2024 11:04
Oui, bien écrit. Le gus se précipite dans les bras du « cio » pour obtenir les JO d’Hiver en France, rebelote et dix de der !
-
@robert
Mettre la France à genoux pour celui qui se glisse de la neige dans le nez
-
juluch 24 juillet 2024 11:46
Tout est dit !!
-
@juluch
Pire que celui-ci ce ne sera pas facile
-
amiaplacidus 24 juillet 2024 15:52
@C’est Nabum
C’est vrai qu’il a placé la barre très bas, très très bas.
-
C’est Nabum 24 juillet 2024 16:08
@amiaplacidus
Il a même creusé le déficit de manière abyssale
-
Gorg 24 juillet 2024 18:07
@C’est Nabum
-Pire que celui-ci ce ne sera pas facile-
Vous êtes pessimiste, je suis sur qu’en cherchant bien...
Ce ne sont pas les tocard(e)s ambitieux qui manquent...
-
amiaplacidus 24 juillet 2024 18:35
@Gorg :
Ce ne sont pas les tocard(e)s ambitieux qui manquent...
Hélas, oui.
Ce qui fait que les gens de valeur ne veulent pas perdre de temps à faire de la politique, il y a trop de, non pas médiocres, mais nuls. Qui ne s’engagent en politique que parce qu’ils ne peuvent guère faire autre chose.
À l’exception, peut-être, des élus municipaux de communes de moins de 10.000 habitants qui sont souvent des gens dévoués, quelles que soient leurs idées.
-
Ouam (Paria statutaire non vacciné) 24 juillet 2024 20:28
@C’est Nabum
« Il a même creusé le déficit de manière abyssale »
Il etais temps de vous en apercevoir que ce type gaspille l’argent du peuple Francais pour le reste du monde ou en connerie avantager son cercle d’amis oligarchiques, il me semble en avoir assez parlé ici ou j’etais traité de tous les noms d’oiseaux peu élogieux
Bref... vous avez votés recemment , les nazis etaient à vos portes
vous voyez bien que vous avez echappé au pire ... le chimerique qu’on vous à vendu .... pour vous manger bientot celui du réel et ca ne sera pas les nazis (lol)
-
Ouam (Paria statutaire non vacciné) 24 juillet 2024 20:31
@Ouam (Paria statutaire non vacciné)
Ah j’oubliais devinez qui va regler la note pour les commerces etc du aux blocages ...
Ben les Parisiens
Ah oui sources bien sur ...
l’interview de Darmanin ce matin sur RMC ,
juste a télécharger le podcast et ecouter, puis réfléchir ....
-
C’est Nabum 25 juillet 2024 06:14
@Ouam (Paria statutaire non vacciné)
Je l’ai combattu dès le départ
Je n’ai pas besoin de prendre conscience de sa nocivité, je la sais depuis toujours
Merci pour la remontrance
-
chantecler 25 juillet 2024 08:56
@C’est Nabum
Bonjour,
Une vidéo bien intéressante tirée du site les crises :
https://elucid.media/politique/la-fin-de-la-ve-republique-dissolution-du-macronisme-et-blocage-a-l-assemblee?mc_ts=crises
-
Ouam (Paria statutaire non vacciné) 25 juillet 2024 21:29
@C’est Nabum
Ne soyez pas parano non plus
Vous voyez bien que je ne suis pas partisan ni un taliban de l’aveugglement mais peut etre plus un pragmatique radical (lol)
mais qui essaye toujours enfin tgant le peut d’etre dans le « juste »
allez voir en bas de votre article avec ma réponse (tres) etayée suite à votre echange avec votre contraductice
-
tashrin 24 juillet 2024 11:58
Dans un ultime geste de désespoir, les Jeux olympiques apparaissent comme la dernière belle occasion de jeter un pognon de dingue par les fenêtres et dans la Seine
Meuh non, la bete bouge encore
On remet ca en 2030 pour le JO d’hiver
Mouahaha
-
@tashrin
Il faut bien tout liquider
-
Xenozoid 24 juillet 2024 16:15
bienvenu dans le capitalisme, ou l’accumulation du capital liquide tous, et l’a toujours fait,...
-
C’est Nabum 24 juillet 2024 17:20
@Xenozoid
Le capitalisme a industrialisé l’esclavage, la guerre et la misère
-
Xenozoid 24 juillet 2024 17:31
@C’est Nabum
le capitalisme est l’accumulation de l’égo, l’hubris est son enfant, et son pêre est le pouvoir, et sa mêre est la religion
-
C’est Nabum 24 juillet 2024 18:29
@Xenozoid
Vous dites tout ça bien mieux que moi
-
ETTORE 24 juillet 2024 17:02
C’est Nabum,
Je trouve particulièrement bien trouvé, le fait d’insérer MacROND, dans des cercles CONcentriques.
Génial, on voit qu’il « bulle » vraiment à donf !
-
C’est Nabum 24 juillet 2024 17:20
@ETTORE
Il est au centre de stupidité
-
Jelena 24 juillet 2024 22:54
>> Le plus insupportable c’est que vous allez être gavés d’images durant lesquelles des dignitaires distribueront des médailles d’or (...)
Si puis-je me permettre... Tout le monde ne passe la journée devant la TV.
-
Berthe 24 juillet 2024 23:50
Excellent, et tout çà avec la fausse opposition que les gueux viennent de larguer !! Encore les memes évidement qui feignent d’ignorer la reconduction de von la hyène, exit le débat sur les décrets prétendument en cours de renégociation !! exit également les milliards de dettes !!! Les gens ne pigent meme pas qu’on ne sait tojours pas ou va le pognon puisqu’il y a pas de « production en face » mais spéculation !! Et le banquier de s’inventer « des gains de productivité » sur le travail, on se demande bien lequel !! Le mec croit qu’on a pas pigé à qui profie cette énorme dette tandis que le FMI menace de nous mettre sous tutelle et plans d’ajustement structurel !!! En vrai, on est devenus les africains de Wall Street !! Mais bon, méluche n’en dit rien, coquerel non plus... bref !! Du moment qu’ils jettent 100 balles d’augmentation sur le smic histoire de calmer les crèves la dalle gaulois et faire semblant d’abroger la réforme sur les retraites sans y parvenir bien entendu. Si ce n’est pas un « con-promis » alors je ne sais pas ce que c’est... Meme marine est d’accord !! C’est le Pérou !! vive les désistements quand même !!
-
blafeur 25 juillet 2024 08:48
Les grecs antiques, puis l’empire romain avaient fini par abolir l’esclave par la dette.
Le traité de Maastricht qui interdit le financement des États par leur banque centrale, lui, rétablit le féodalisme. On ne peut plus que se financer, s’endetter qu’auprès des banquiers.
L’ euro-féodalisme.
-
C’est Nabum 25 juillet 2024 09:17
@blafeur
L’Europe est la source de tous nos maux et ils font croire qu’elle est la panacée universelle
-
blafeur 25 juillet 2024 09:35
@C’est Nabum
L’UE : des fonctionnaires européens (non élus) et les 25000 lobbyistes de Bruxelles (avec 1,5 milliard d’euros de budget) décident pour nous.
-
ETTORE 25 juillet 2024 11:53
@blafeur
L’Europe est devenue une METASTASE qui ne sait plus quel corps attaquer, quitte à en créer d’autres, déjà contaminés, pour finir en aberration vérolée.
Cela fonctionne comme une boîte de Petri.
Vous mettez quelques cellules en culture, et vous vous retrouvez avec un BLOB, exponentiel, qui ne produit QUE sa propre subsistance, en la pompant sans tenir compte des réserves .
Aussi con, qu’un jonc, qui assèche sa mare !
-
C’est Nabum 25 juillet 2024 12:15
@blafeur
é
La démocratie sans cesse bafouée par des mafieux
-
titi 28 juillet 2024 15:53
@blafeur
"On ne peut plus que se financer, s’endetter qu’auprès des banquiers.
"
Oui... mais non.
Les états ne peuvent pas s’endetter directement auprès de la BCE, mais la BCE peut racheter les dettes émises, permettant de réémettre de la dette.
De fait, les états peuvent toujours s’endetter auprès de la BCE, qui est propriété des banques centrales de chaque pays.
C’est justement parce que les états européens se sont endettés auprès de leurs banques centrales pour passer la crise du Covid, que l’inflation est de retour.
-
Soucougnan 25 juillet 2024 14:50
@C’est Nabum
vous voyez se profiler le spectre de la faillite et de la banqueroute
Le chômage a encore baissé ce trimestre et se situe au plus bas depuis 20 ans. Il n’y a pas de crise économique en vue, pas de dépression, l’inflation française est l’une des mieux maîtrisée de l’Union Européenne et d’ailleurs, le moral des ménages est au beau fixe, mais à part ça, Macron aurait mis la France en faillite selon vous. Alors vous me direz, oui, mais la dette a explosé ! Est-ce que cette accroissement de la dette vous a rendu plus pauvre ? Non, c’est même le contraire, cela a permis de relancer la croissance après l’épidémie de covid19 et à conserver un faible taux de chômage, cela a permis ensuite d’aider des entreprises à faire face à l’inflation des coûts de l’énergie et là aussi à sauvegarder des emplois, cela à permis de contenir le prix de l’électricité de sorte que les Français ont pu jouir d’un niveau d’inflation le plus bas d’Europe. Est-ce que les dettes ont été contractée à bon escient ? Moi je dirais que oui et preuve en est que tout le monde est heureux : Où voyez-vous sur Agoravox des articles traitant d’une augmentation de l’extrême pauvreté en France ou d’une inflation galopante ? Il n’y en a pas.
-
C’est Nabum 25 juillet 2024 14:56
@Soucougnan
Pourtant il vide nos caisses
et le FMI attend pour fondre sur le pays
Patience, vous verrez que tout est en place
-
Soucougnan 25 juillet 2024 15:47
@C’est Nabum
le FMI attend pour fondre sur le pays
C’est du délire ! La notation de la France est stable et ne laisse rien craindre de tel. D’ailleurs le fait est que la France de Macron est le pays d’Europe qui attire le plus d’investisseurs.
-
C’est Nabum 25 juillet 2024 15:52
@Soucougnan
vous répétez le catéchisme de l’archange
-
ETTORE 25 juillet 2024 19:01
@C’est Nabum
Faut laisser répéter, faut laisser répéter, C’est Nabum !
Pour certains la méthode Coué, soigne les maux gastriques, et bien d’autres nausées nauséabondes.
La seule chose qui puisse inverser le positionnement des neurones, chez ces particuliers...
C’est le « fait accompli », qui les placeras face à leurs plausibles dénégations passées.
Ce qui veut dire également, que jamais ils ne seront à la page, et pour cause.
Parce que le « plausible », ne seras jamais au service de qui que ce soit !
-
Soucougnan 25 juillet 2024 19:38
@C’est Nabum
vous répétez le catéchisme de l’archange
Le seul à qui convient cette pique c’est à vous, car c’est vous qui déclarez ex cathedra que l’apocalypse nous guette, sans bien sûr apporter la moindre preuve !
Moi au contraire, je me fie aux faits. Le chômage est en baisse ce trimestre et les investisseurs affluent. Ce sont des faits ! Il n’y a pas de dépression économique, nous ne voyons pas la pauvreté exploser et nos entreprises fermer leurs portes en masse. Ce sont aussi des faits ! De même, c’est un fait que c’est grâce à la dette que Macron a pu contenir l’inflation en France à des niveaux plus bas que chez nos voisins en Europe. C’est grâce à la dette qu’il a pu contenir le prix de l’électricité pour les ménages. Et c’est aussi un fait que cette politique a sauvé nombre d’entreprises. Si aujourd’hui ces entreprises ne ferment pas et que le chômage diminue c’est parce que Macron a su emprunter à bon escient contrairement à Sarkozy ou Hollande avant lui.
-
C’est Nabum 25 juillet 2024 20:11
@ETTORE
On ne peut rien contre le fait religieux
et l’adoration de l’Archange Emmanuel relève de ce phénomène
-
C’est Nabum 25 juillet 2024 20:14
@Soucougnan
Le catéchisme ex cathédra
Belle formule ma foi monseigneur
Il se peut qu’avec notre déficit abyssal, tout aille bien, vous m’expliquerez par quel miracle. Dans pareil cas, la béatification de votre dieu est prochaine
-
Ouam (Paria statutaire non vacciné) 25 juillet 2024 21:24
@Soucougnan
Cool certains ou certaines osent tout c’est a cela qu’on les reconnais
dedans sont les stats officielles des fermetures d’entreprises, du chomage etc
Et la DETTE
Ici le dernier ou l’avant dernier M Touatti qui reporte les chiffres actuels
https://youtu.be/KHUdVKE3ekA
Chacun jugera pour la crédibililité entre :
la votre et celle de M Touatti (ou d’autres analystes eco)
Vous adorez raconter absolument n’importe quoi
une veritable troll Macroniste dans toiute sa splendeur qui dis que tout va bien
Tiens en passant quelques primes de cette immense reussite economique que sont les JO, d’organisation remarquable ...images a l’appui
Un bordel délirant , Numerama ici
https://www.youtube.com/watch?v=wbDj-_jH8U4
Encore ICI
https://youtu.be/yPCaR8zGfc8
Puis ici Le Parisien meme les flics savent plus tant c’est le merdier
https://youtu.be/M9CZv5WUYok?t=33
-
Soucougnan 26 juillet 2024 01:54
@C’est Nabum
Le catéchisme ex cathédra
L’expression latine ex cathedra signifie littéralement du haut de la chaire et cela veut dire que vous vous exprimez sur le ton de l’infaillibilité papale, sans trouver opportun d’argumenter pour soutenir vos affirmations.
@C’est Nabum
Il se peut qu’avec notre déficit abyssal, tout aille bien, vous m’expliquerez par quel miracle.
La soutenabilité de la dette ne dépend pas seulement de son importance en part de PIB mais aussi de la croissance économique, de sa composition, comme des taux d’intérêt pratiqués. La part de la dette française qui atteint 110% diminuera sans même qu’on la rembourse si notre PIB augmente. Le fait que Macron ait utilisé la dette pour favoriser (avec succès) l’économie et l’emploi en amortissant le choc de l’inflation due au renchérissement des matières premières et de l’énergie, contribue ainsi à la diminution mécanique de la dette dans les années qui viennent. C’est ce qui explique que la notation de la France reste stable. Il faut également noter que plus de la moitié de la dette française est détenue par des sociétés financières résidant dans le pays. Donc si la gauche revenue au pouvoir n’aggrave pas la dette sans susciter de croissance économique, sa part dans le PIB diminuera d’elle-même avec l’activité économique, les investisseurs le savent et c’est pourquoi ils continuent de faire confiance à la France.
-
Soucougnan 26 juillet 2024 02:57
@Ouam (Paria statutaire non vacciné)
Ici le dernier ou l’avant dernier M Touatti
Quand on ne sait pas réfléchir par soi-même on se fie aux autres et forcément on prend le risque d’être manipulé.
@Ouam (Paria statutaire non vacciné)
Chacun jugera pour la crédibililité entre :
la votre et celle de M Touatti
C’est sûr que contrairement à lui, moi j’ai obtenu mon doctorat et je n’ai conduit aucune entreprise à la liquidation...
-
C’est Nabum 26 juillet 2024 06:41
@Soucougnan
Je ne peux rivaliser avec un expert en expertise digne de Cnews
-
Ouam (Paria statutaire non vacciné) 26 juillet 2024 10:40
@Soucougnan
oui c’est sur ca se sens votre grande capacité d’analyse (lol)
Vous m’expliquez être titulaire d’un doctorat sans savoir lire ?
Interessant ...
Car les chiffres qu’il indique ne viennent pas de lui il ne fais que reporter celui des grands institutions ....si vous aviez la capacité de lire et d’écouter... Bref vous racontez absolulument n’importe quoi
Tiens dans quelle matiere le doctorat ?
-
Ouam (Paria statutaire non vacciné) 26 juillet 2024 10:51
@Soucougnan
Oui oui surtout habitant Paris ert n’etant pas une expat troll macroniste les reportages postés etaient faux , tiens un peu comme les gens qui s’empilent ce matin dans toutes les gares, c’est des acteurs, suis manipulé (ptdr)
Meme oxfam est un site complotiste anti macron lorsqu’ils causent de la pauvreté en France
https://www.oxfamfrance.org/inegalites-et-justice-fiscale/pauvrete-inegalites-france/
Je suis curieux de votre doctorat, ou ? en quelle année et dans quelle(s) matiere(s)
-
Ouam (Paria statutaire non vacciné) 26 juillet 2024 11:02
@Soucougnan
« La part de la dette française qui atteint 110% diminuera sans même qu’on la rembourse si notre PIB augmente. »
Enfin le doctorat ce n’est pas en économie sur quoique Sandrine à eu le sien dans un baril de lessive en cadeau (lol)
Avez vous des sources sur le PIB augmente plus vite que le taux d’endettement
ensuite
Du poids de la dette et de ses remboursements (cad appellé interets pour les noobs)
Au vu des coubes de croissance vs dette
J’attend vos sources ... la troll macroniste
-
Yukimuras 26 juillet 2024 11:25
@Soucougnan
« C’est du délire ! »
C’est vous le délirant, c’est incroyable d’être aussi aveuglé ou alors c’est à dessein.
Tous les indicateurs sont au rouge vifs et tout va bien !
Pour rappel, la notation de la France a baissée récemment et sur tendance encore baissière ...
Sinon, dette : explosive et niveau jamais atteint jusqu’à présent
Déficit budgétaire : toujours plus de 5%. Abyssal
Balance commerciale : jamais été aussi négative (normal lorsqu’on a sabré toute l’industrie)
Investissements étrangers : arbre marketing qui cache la forêt. Déjà la somme est assez dérisoire avec son choose france de mes deux. Mais en plus, si c’est pour se faire piller nos entreprises par des fonds financiers étrangers, non. Ce n’est pas de l’investissement.
Chômage : l’escroquerie n’est plus à démontrer. La baisse qu’il y a eu il y a quelques années à atteignant soi disant 7 ou 8% alors que rien de fondamental n’a été fait pour créer de l’emploi. Ne serait ce pas le changement de la méthode de calcul ? (règle INSEE ou pôle emploi est passé à la méthode du BIT bien moins rigoureuse)
-
Yukimuras 26 juillet 2024 11:27
@Ouam (Paria statutaire non vacciné)
ça va être difficile sachant que depuis bien longtemps, la croissance est totalement artificiel via justement l’endettement au lieu d’une réelle croissance lié à l’activité.
En France, il faut 4 ou 5€ de dette pour 1€ de croissance, ça peut pas tenir
-
Ouam (Paria statutaire non vacciné) 26 juillet 2024 11:53
@Yukimuras
Vous prechez un convaincu lol
Comme vous dites c’est ses propos délirants totalement hgors sol qui me rendent ofdingue de voir a quel point certains esprits sont talibanisés
La je suis sur un rapport sur l’energie , aie aie aie encore 6 millards de non budgettées grace aux moulins a vents qui vont s’empiler au reste
J’y reviendrai plus tard
-
Soucougnan 26 juillet 2024 16:33
@Yukimuras
Tous les indicateurs sont au rouge vifs et tout va bien !
Considérons les choses de façon pratique. Si la situation était aussi catastrophique que vous le prétendez, nous n’aurions pas d’autre option que l’austérité pour redresser les comptes en urgence et éviter la faillite. Dites-moi quel parti politique, parmi ceux qui dénoncent notre soi-disant ruine, a mis l’austérité à son programme ? Aucun hein !
-
Ouam (Paria statutaire non vacciné) 26 juillet 2024 16:54
@Soucougnan
"nous n’aurions pas d’autre option que l’austérité pour redresser les comptes en urgence et éviter la faillite
"
Deja avec macron votre gourou l’austerité c’est un mot inconnu, il nourris la planete entiere sur le dos des Francais
De plus l’economie ne se resumes pas a cette option simpliste , la courbe de Laffer le prouve tres bien et Hollandouille à pu l’experimenter in-vivo
Votre doctorat en SS dans une pochette surprise ou un cadeau d’un McDo ?
-
Soucougnan 26 juillet 2024 17:13
@Ouam (Paria statutaire non vacciné)
l’economie ne se resumes pas a cette option simpliste , la courbe de Laffer le prouve
Vous me faites rire
Outre que la courbe de Laffer est un outil bien controversé, elle a vocation à optimiser les prélèvements fiscaux pour maximiser les recettes, elle ne nous apporterait pas la solution à une faillite si telle était réellement la situation. La seule solution serait de sabrer de nous-mêmes dans les dépenses avant que nos créanciers ne nous y contraignent. Quel parti a prévu cela à son programme ? Aucun.
-
ETTORE 25 juillet 2024 22:12
La question, et la seule à poser à Soucougnan, c’est :
Où habite t’elle ?
-
Soucougnan 26 juillet 2024 02:39
@ETTORE
La question, et la seule à poser à Soucougnan, c’est :
Où habite t’elle ?
Très franchement, je me pose exactement la même question à propos de tous ces gens qui crient à l’apocalypse alors qu’avant la dissolution, la guerre en Ukraine était le sujet principal sur Agoravox. Est-ce qu’un pays où soi-disant la pauvreté exploserait n’aurait pas bien d’autres sujets de préoccupation ? Même aujourd’hui vous ne pouvez trouver aucun article sur le chômage qui augmentent et la misère qui s’installe. Forcément !
-
C’est Nabum 26 juillet 2024 06:42
@ETTORE
Gare à la réponse
il risque fort d’y avoir de l’écho
-
Ouam (Paria statutaire non vacciné) 26 juillet 2024 10:55
@Soucougnan
Pourquoi un texte si long pour ne pas repondre a une question si simple ?
Moi je suis sur Paris, Nabum est sur les bord de Loire et sans aucun doute pour ma part connaisant un peu sa belle région...
Donc pourquoi dandiner du fion de telle sorte pour ne pas répondre ?
-
Soucougnan 26 juillet 2024 11:38
@Ouam (Paria statutaire non vacciné)
Pourquoi un texte si long pour ne pas repondre a une question si simple ?
Par égard pour l’intelligence de ceux de mes interlocuteurs qui savent qu’ils n’ont aucune façon de déterminer si ce que je dis est vrai.
J’habite présentement le Matouba.
-
Ouam (Paria statutaire non vacciné) 26 juillet 2024 11:49
@Soucougnan
Ah plus à St Barth ? ^^
Bref vous n’habitez pas dans l’hexagone ni n’en subissez la politique macroniste directement
Quoique votre prosélitisme macroniste ne semble pas vraiment porter ses fruits (Ptdr)
Aux européennes le Rn en tete
https://www.guadeloupe.gouv.fr/index.php/Actions-de-l-Etat/Vie-democratique/Elections/Elections-nationales-2024/Elections-europeennes-2024/Les-resultats-des-elections-europeennes-2024-en-Guadeloupe
Hayer 13 % ptdr
Et au legislatives 2 tour DVG
https://www.francetvinfo.fr/elections/resultats/guadeloupe_971/
Tout faux tout le temps
Et ce doctorat en quoi ? ou ? quand ?
-
ETTORE 26 juillet 2024 11:51
@C’est Nabum
« »« »Gare à la réponse
il risque fort d’y avoir de l’écho« »« »
.....................
En « cascade » apparemment ! lol
-
Soucougnan 26 juillet 2024 15:16
@Ouam (Paria statutaire non vacciné)
Ah plus à St Barth ?
Je n’aurais jamais acheté à Saint Berthélemy. C’est trop chaud car dépourvu d’alizé. Au Matouba la température est fraîche et stable, il coule de l’eau d’Évian par les robinets et ma maison est perdue derrière de hauts arbres. Son image est effacées des cartes satellites et même si vous passiez devant vous ne verriez qu’un portail barrant l’accès à un chemin sinueux dont la destination est invisible depuis la rue. Quand aux bois alentour, il sont truffés de systèmes de détections perfectionnés.
@Ouam (Paria statutaire non vacciné)
Bref vous n’habitez pas dans l’hexagone ni n’en subissez la politique macroniste directement
Si j’habitais réellement au Matouba comme je le prétends, car rien ne dit que ce soit vrai vu que vous-même êtes à Moscou tout en prétendant être à Paris, je me trouverais donc dans un département français et donc directement concernée par les changements politiques à l’assemblée.
@Ouam (Paria statutaire non vacciné)
Et ce doctorat en quoi ? ou ? quand ?
Mensonges ou vérités à vous de le dire : Sciences économiques, Lille puis Marketing, Harvard.
-
Ouam (Paria statutaire non vacciné) 26 juillet 2024 15:42
@Soucougnan
"Si j’habitais réellement au Matouba comme je le prétends, car rien ne dit que ce soit vrai vu que vous-même êtes à Moscou tout en prétendant être à Paris,
"
Etes sur que vous buvez que de l’eau ?
-
Ouam (Paria statutaire non vacciné) 26 juillet 2024 15:46
@Soucougnan
Ah comme Sandrine Russeau ?
-
Soucougnan 26 juillet 2024 16:20
@Ouam (Paria statutaire non vacciné)
Etes sur que vous buvez que de l’eau ?
Vous savez comment me convaincre que j’ai tort. J’attends toujours que vous me disiez un truc méchant sur Poutine, quelque chose de crédible qui pourrait vous valoir l’exécution si vous êtes un troll.
-
Ouam (Paria statutaire non vacciné) 26 juillet 2024 16:29
@Soucougnan
Vive poutine et je vis à Moscou aui Kremlin et je suis un agent secret du fsb
T’a de ces fondus ici lol
Tiens j’ecoutais Croc blanc j’suis ravi lui qui il y a pas encore me donnais tord ...
Il semble se rallier apres longues analyses à mon idée ecoutes bien ce qu’il te dis laà 11:10 puis apres a 11:34
https://youtu.be/bk__c9KNBEI?t=668
Tu vois que t’a gagné quelque part
Tous les locaux d’ici avec plus de 2 de QI veulent partir pour laisser la place a tes futurs « génies »
-
Soucougnan 26 juillet 2024 16:52
@Ouam (Paria statutaire non vacciné)
je suis un agent secret du fsb
Il ne faut rien exagérer. Vous êtes juste un troll, un immigré russe peut-être. Il est possible que vous soyez domicilié en France d’ailleurs, mais vous avez peur de dire du mal de Poutine même pour me donner le change, car vous craignez que vos propos soient perçus comme une trahison par vos maîtres. Or vous savez qu’en ce moment, le régime de Poutine est au niveau zéro question tolérance et donc le risque est maximal.
-
Ouam (Paria statutaire non vacciné) 26 juillet 2024 17:02
@Soucougnan
"Il ne faut rien exagérer. Vous êtes juste un troll, un immigré russe peut-être.
"
C’est decidément de plus en plus drole ^^
Chaque matin devant ma glace j’en suis convaincu Dave est mon portrait craché
un petit blondinet aux yeux bleus
En plus vous ne savez pas lire ni comprendre un texte mais cela vous l’avez de multiples fois prouvé et en insistant en plus chere doctorante
-
Ouam (Paria statutaire non vacciné) 26 juillet 2024 17:11
@Soucougnan
« Or vous savez qu’en ce moment, le régime de Poutine est au niveau zéro question tolérance et donc le risque est maximal.... »
Aie aie aie
Je ris j’ai le droit ?
de votre nullité en géopolitique qui rejoins celle de l’éco
Alors tiens ecoutez voir Vladimir Fédorovski ce qu’il en pense
Et racontez moi ce que lui ou d’autres bien informés disent de Poutine
(y compris les Usa)
si jamais il n’etais plus la
comment sont les suivants cad les remplacants de Poutine , plus europeens ou plus cessessionistes ?
Et elle me qualifie de troll poutinien, c’est juste hyper cocasse
Tu comprends pourquoi les plus de 2 de QI veulent se tirer , non évident ...
à un moment va falloir les nourrirs les parasites, vu qu’on ne sera plus la ...
la prochaine bete à sucer sera ?
-
Xenozoid 26 juillet 2024 17:14
@Ouam (Paria statutaire non vacciné)
...un petit blondinet aux yeux bleus...
je peux retrouver un commentaire ou tu dis le contraire, mais je te laisse,,,,bonne chance ouam, c’est surement de l’humour
-
Soucougnan 26 juillet 2024 17:25
@Ouam (Paria statutaire non vacciné)
Et elle me qualifie de troll poutinien, c’est juste hyper cocasse
A quoi rime cette hystérie ? Vous savez comment prouver que c’est faux mais vous ne le faites pas. Alors basta !
-
Ouam (Paria statutaire non vacciné) 26 juillet 2024 17:51
@Xenozoid
Ben oui je suis un peu le contraire de Dave c’est pour ca que je suis mdr en tant que troll Russe
-
Ouam (Paria statutaire non vacciné) 26 juillet 2024 17:53
@Soucougnan
Avec vous mais quel interet ? en plus me parler d’hysterie ca me fais encore plus rire
Qui est hystérique avec Poutine ? et qui vois des trolls Russes partout hihihi
-
Xenozoid 26 juillet 2024 19:33
@Ouam
Ben oui je suis un peu le contraire de Dave c’est pour ca que je suis mdr en tant que troll Russe
? en quoi dire le contraire prouve quoi que ce soi ?
-
Xenozoid 26 juillet 2024 19:47
@Ouam
en fait t’es une merde
vraiment
-
Xenozoid 26 juillet 2024 19:51
@Ouam
soucougnan, est comme toi, vous êtes pareil
-
chantecler 26 juillet 2024 20:23
@ETTORE
En cascade : forcément !
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g1644623-d4759772-Reviews-Saut_d_Eau_du_Matouba-Saint_Claude_Basse_Terre_Island_Guadeloupe.html
Ilelle a du faire une mauvaise chute ...
C’est rocheux !
Le vla cloué à son ordi !
-
Soucougnan 27 juillet 2024 16:23
@Ouam (Paria statutaire non vacciné)
me parler d’hysterie ca me fais encore plus rire
Ça vous fait rire ? Eh bien allez-y, prouvez-moi que vous n’êtes pas un troll et dites du mal de Poutine, des choses qui vaudraient des ennuis à un troll, juste pour voir...
-
Jean Keim 26 juillet 2024 07:51
Macron et son itinéraire : la banque-route...
En fait il n’y a qu’une seule banque, seule la vitrine change, ainsi la Finance est semblable à un aspirateur qui avale une part prélevée sur chaque mouvement monétaire, ainsi le vol est légal si une loi le dit.
-
C’est Nabum 26 juillet 2024 08:19
@Jean Keim
à ce niveau là ce n’est plus du vol mais un dépouillement en règle
-
ETTORE 26 juillet 2024 11:47
@Soucougnan
« La part de la dette française qui atteint 110% diminuera sans même qu’on la rembourse si notre PIB augmente. »
Rien que cette phrase, à elle seule, mérite la médaille Olympique du :
110 m haies....
Du saut à la perche.....
Du saut en longueur.... Et même du triple !
Du lancer de marteau...Du poids, du disque, du javelot !
Du plongeon acrobatique....
Y a pas à dire, elle devrait même être reprise, avec force, lors des vocalises à la cérémonie d’ouverture ......Des jeux de Maux !
-
Ouam (Paria statutaire non vacciné) 26 juillet 2024 16:43
@ETTORE
Elle est surtout en plus par les faits démontée archi fausse
Si elle suivais l’économiste de son choix un peu serieux elle verrai tout de suite sur les deux courbes cad celle de l’edettement et celle de la croissance du PIB que pour la france c’est absolument faux
Un des seulsd pays d’europe qui suis encore ce mecanisme cad plus de % de croissance par rapport au PIB est l’Allemagne avec dans le TEMPS un taux d’endetettement à 66% et celui de sa croissance toujours dans le temps (donc pas un instatané pour travailer sur des courbes longues) à 70%
Nous c’est la cata depuis macronouille, deja avec hollandouille ce n’etais pas triste mais avec lui c’est un trilliard de plus sur 7 ans, pour les noobs un trilliard = 1000 milliards, et 1000 milliards c’est 1 million de millions histoire de sez rendre juste compte des sommes
-
Xenozoid 26 juillet 2024 16:53
@Ouam (Paria statutaire non vacciné)
les banques ne sont là ,que pour les intérets,elles s’en foutent des gdp,bip elle sont le courant du systême,elles sont le systeme.et aime la dette, ,c’est leurs business de fabriqué la dette, c’est leur fonctions de jouer et d’etres des instruments dont on a pas besoin,elle ne sont la que pour protêger l’accumulation de la propriété privé
-
Ouam (Paria statutaire non vacciné) 26 juillet 2024 17:13
@Xenozoid
Bien sur enfin tant qu’elles sont remboursées rappelles toi des emprunts russes, et d’autres pays ...
Defoius tout ne va pas comme prevu pour les banques et les reassurreurs rappelles toi Lehmans Brothers et le credit italien etc ...^^
-
Xenozoid 26 juillet 2024 17:19
@Ouam (Paria statutaire non vacciné)
yep on peu fait croire ce qu’on veut,on peu même dire plein de connneries et y croire, c’est tres « humain »...yep
-
Ouam (Paria statutaire non vacciné) 26 juillet 2024 17:55
@Xenozoid
Tu expliques ton humanité ^^
-
Ouam (Paria statutaire non vacciné) 26 juillet 2024 17:58
@Xenozoid
Tiens histoire de rire un peu
L’ultragauche expliquais que si le RN etais élu il organiseraient des mouvement de résistance et des dégradations importantes
Je viens d’apprendre que le Rn à été élu et qu’il gouverne
https://www.lefigaro.fr/faits-divers/sabotage-sur-le-reseau-tgv-la-piste-de-l-ultragauche-privilegiee-20240726
Ah non le RN ne gouivernes pas , alors ?
Qui sont ces gens ?
-
Ouam (Paria statutaire non vacciné) 26 juillet 2024 18:03
@Xenozoid
En parlant de banquiers millardaires de l’extreme gauche qui expliquent les joies du no borderisme pour les gueux et qui s’accaparent l’espace public et vivent dans des grands meurs bardés de cameras et avec leur police privée
Que penses tu de celui ci ainsi que de ses idées
Tu le connais bien ? non ?
-
Xenozoid 26 juillet 2024 18:06
@Ouam (Paria statutaire non vacciné)
Que penses tu de celui ci ainsi que de ses idées
Tu le connais bien ? non ?
mais je te connais toi aussi,,aussi bien que lui,,,, lol
-
Ouam (Paria statutaire non vacciné) 26 juillet 2024 18:13
@Xenozoid
Ah la c’est impossible
nous n’avons pas les memes fréquentations tous les deux
-
Xenozoid 26 juillet 2024 18:22
@Ouam (Paria statutaire non vacciné)
,, nous n’avons pas les memes fréquentations tous les deux ..
c’est évident en plus je ne vote pas, et je suis 500 km au nord,et les parisiens sont des connard, qui n’ont pas le choix,c’était vrai dans les anées 80 et ça le reste, donc reste dans ta merde de france, tu aime ça,et on n’a pas la même fréquence de toute façon. pour moi la france est la ferme des animaux
-
ETTORE 27 juillet 2024 11:28
Je constate donc, et avec satisfaction, le grand écart, qui valorise le pas de danse rituel, accompli par notre Danseuse étoile Nationale, puisque...
A 6700 Kms de Paris, la France est un Fruit de la Passion, gorgé d’eau pure et désaltérante, digne d’un paradis biblique, où coule un miel Aphro-disiaque, à s’en lécher les testicules .
Alors que, à 500 Kms au nord de Paris, la France, n’est plus qu’une Arche de Noyés, attendant le déluge punitif, ayant déjà embarqué quelques tRouples, majoritairement LGBTQY-&*@%£.
Bon ! Peut être que les tribus du coin, qui fêtent actuellement, la brillante danse du feu sur l’eau pas Saine, pourraient peut être se considérer, eux, comme CON-cernés, et pas forcément ....en état de siège ?
-
C’est Nabum 27 juillet 2024 22:36
@ETTORE
La perfidie n’a pas de frontière et j’en use avec exagération comme il se doit
-
