Les turbulences du droit de vote des étrangers.

« Évidemment, le sujet ne se résume pas à un clivage droite/gauche »

Bien vu !

C’est un sujet de clivage à l’int »rieur de chaque organisation autre que celle à laquelle appartient M. Houlié aujourd’hui (d’abord militant du Parti socialiste, il est cofondateur en 2015 des Jeunes avec Macron et délégué national d’En marche à son lancement en 2016), laquelle organisation, comme on le sait n’est ni de droite, ni de gauche et peut penser une chose et son contraire "en même temps ». Par contre, effectivement, c’est rigolo d’envoyer un os à ronger à la meute qui s’énerve, histoire qu’elle foute la paix aux gens intelligents pandant qu’ils s’occupent de faire notre bonheur malgré nous.