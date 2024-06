Quand le roi n'est qu'un fou

C'est alors que notre très cher illusionniste déploya ses ailes pour favoriser la propagation de sa poudre de Perlimpinpin sur le théâtre des opérations. Narcisse, à force de se mirer dans les misères du monde, de se rêver Maître du grand échiquier planétaire, se retrouve soudainement leurré par sa propre image. Le flou qui enveloppe son aura en berne l'autorise sans nul doute, dans son esprit retord, à se faire Chimère pour écorner un peu plus l'image de notre nation.

Certains entendent prêcher dans le désert tandis que lui, dans sa confusion mentale, s'imagine y pêcher des gros poissons. Il lance ses filets dans ces mirages qu'il voit au loin, ce flot tumultueux qui préfigure la grande et terrifiante menace d'un raz de marée sanglant. Au nom d'une bonne parole, il va jeter de l'huile sur le feu, pensant que quelques avions à bout de souffle déclencheront la rafale finale, celle qui lèvera toutes les incertitudes et libérera un peuple sous le joug d'un tyran.

Face à lui, de l'autre côté de l'échiquier, il y a un adversaire bien plus redoutable encore, aux moyens colossaux et à la force de frappe qui s'exonère des dégâts collatéraux et humains. Si notre Freluquet entend se mesurer à ce colosse, il plonge dans une fantasmagorie trompeuse tandis que Goliath avalera tout cru David et tous ses soutiens.

Dans ce jeu de dupes, le mirage n'est qu'un leurre. Il est clair que l'argent du leurre grèvera considérablement les finances d'une Nation déjà dans le rouge mais plus encore, lui fera découvrir une autre méthode plus sanglante celle-ci pour apurer les comptes. Vladimir ne verra dans ces petits mirages qu'un grain de sable qu'il repoussera avec violence et fracas, s'en prenant au petit marchand de sable certes mais encore à tous ses concitoyens.

Si la guerre est épouvantable, sa résolution par la force ne fera jamais avancer sa résolution. L'avion de chasse ne mettra jamais du plomb dans la tête à cet ogre des Carpates. Tout juste, ce sera une goutte de kérosène dans un océan de gaz russe qui continue d’inonder nos démocraties toujours disposées à avaler des couleuvres pour commercer comme si de rien n'était.

La véritable guerre est économique et c'est sur ce terrain que le jeu de la haine et du hasard devrait se mener. Hélas, la seule doctrine qu'il importe de maintenir est celle d'un libéralisme qui s'exonère de toute forme de morale. Même dans la bataille, si des soldats perdent la vie, d'autres font de juteux bénéfices.

La mire des mirages déclenchera l'effet boomerang. C'est donc une déclaration de guerre que notre chef des désarmés en faillite a lancé espérant racler les fonds de hangars pour envoyer ce qui reste en état de notre armada. L'état de notre arsenal lui permet sans nul doute d'envisager en même temps un geste plein de panache et une issue désastreuse, à l'image de tout ce qu'il a entrepris depuis son avènement.

Le divin enfant prend de la bouteille et démontre à tous qu'en vieillissant il a cessé d'enchanter l'espérance selon ces promesses d'illusionniste. Désormais, c'est le chagrin qui sortira d'un chapeau où nulle colombe ne surgira jamais. Annoncer ce saut dans le vide juste avant des élections européennes pour sauver la face n'est qu'une farce, d'autant que ses amis européens ne se rangeront pas derrière ce va-t’en guerre d'opérette.

Le mirage s'estompe, celui qui fit croire que ce jeune premier allait changer la donne. La réalité est plus sordide hélas. Il a commencé par faire de son propre pays un champ de bataille pour régler le mouvement des gilets jaunes et des contestations suivantes. Il a pris plaisir à cette belliqueuse agitation et désormais étend considérablement son domaine de nuisance. Tel Napoléon, l'ombre portée de son aile démoniaque couvrira le continent avec des conséquences plus désastreuses encore.