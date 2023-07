Nahel n’était pas un ange : et alors ?

On n’est pas un pays de dialogues et de consensus comme les autres pays européens, et la 5eme république a renforcé ça.. on a jupiter tout puissant qui décide de tout même sans majorité parlementaire. Quand le peuple défile pour les retraites, c’est cause toujours. Par contre, touche pas à ma FNSEA qui obtient tout ce qu’elle veut... en brulant (parlement de Rennes), en saccageant .. ce qui démontre bien que dans ce pays, on obtient des trucs qu’en étant violent.

On est un pays totalement fracturé, dès qu’il y a un truc ici, ça se tape dessus avec souvent une mauvaise foi totale. Vous pouvez avoir un Darmanin totalement anti Macron en 2017, pour finalement finir ministre et soudain trouver que macron est la 8eme merveille du Monde. Ca en dit long sur ses convictions.

Et vous regardez aussi l’état de la population française, ils s’abreuvent de fakes news et le pire c’est qu’ils n’ont plus honte de recracher leurs conneries ici.