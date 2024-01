Son dossier d’Orientation

Un cas d'école.

En ce jour particulier il nous faut instruire un dossier mortuaire pour un éternel jeune homme, au regard pétillant, à la curiosité permanente, à l'empathie congénitale. Celui qui se présente à nous sans jamais avoir trahi des convictions qui mettent largement en cause le Conseil d'Orientation Céleste, mérite notre commisération. Homme de plume, va-t-on lui accorder le privilège d'intégrer la grande cohorte des anges gardiens ou devons-nous céder à son obstination à rester fidèle aux disciples de l'antéchrist pour le vouer aux gémonies ?

C'est indéniablement un cas d'école qui mérite un examen approfondi tout en évitant soigneusement de le juger sur son apparence, travers qui lui valut bien des déboires électoraux. Flanqué de sa crinière bouclée et de sa barbe foisonnante, il a eu l'heur de déplaire aux électeurs, plus soucieux de conformité factice que de sincérité véritable. Nous ferons fi de cette déplorable facilité pour porter notre attention sur la profondeur de ce personnage complexe.

Son parcours de militant trouve ses racines dans l'histoire d'un exil pour les siens, chassés de leur pays par un pouvoir fasciste. C'est là la clef de l'enracinement profond d'un combat pour la liberté, l'égalité et la tolérance qu'il mena tant dans son engagement politique que dans sa mission professionnelle. Pourfendre l'injustice et donner toujours une seconde chance furent ses moteurs et sa raison de vivre les différents pans de son parcours terrestre.

Sa grande déception sans doute fut ne pas pouvoir poursuivre l'action d'un mentor fort comme un chêne aux travers exubérants. Son désir de lui succéder avec plus de nuance et de modération fut repoussé par un électorat si prompt à juger sur les apparences et l'étiquette qu'il en oublia de reconnaître l'authenticité du personnage, son indubitable valeur, sa grandeur d’âme.

Il ne baissa pourtant pas les bras, œuvrant inlassablement pour agir dans sa commune, contrebalancer des choix contraires à ses idées, rétablir la vérité quand les intérêts du plus grand nombre étaient mis à mal. Il avait le souci de la collectivité, c'est hélas ce qu'on lui faisait reproche dans une nation prompte à privilégier l'individu sur le groupe.

Il resta présent sur le terrain, inlassablement présent à tout ce qui pouvait faire sens et animation dans sa bonne cité qu'il n'aura jamais le bonheur de diriger. Fidèle supporteur du club local de Rugby, il laissera un grand vide le long de la main courante où son éternelle écharpe rouge ne servira plus de point de repère pour aller à sa rencontre.

C'est dans le domaine scolaire que son action laissera une trace indélébile. Persuadé qu'il y a une richesse dans chaque enfant, il traquait obstinément ce petit rayon de soleil qui pourrait éclairer un parcours, replacer un gamin en échec dans une nouvelle dynamique. Son métier était pour lui l'expression même de la foi qu'il avait en l'humanité.

Après avoir écouté l'enfant, lui avoir laissé la parole en toute confiance, avoir malgré les limites qu'il accordait à cet exercice, testé celui qu'on lui demandait d'évaluer, il se faisait chercheur d'or pour découvrir une pépite cachée, un joyau à polir pour que celui que l'institution voulait rejeter, devinsse un individu épanoui après avoir trouvé sa voie.

Plus encore que ce moment en tête à tête avec l'élève, c'est sa restitution aux enseignants qui laissera un éternel souvenir à ce qui furent ses collègues. Dans une langue magnifique, avec une bienveillance jamais démentie, une flamme dans les yeux qui emportait toutes les convictions, il ouvrait les portes du possible, donnait le désir d'accompagner celui qu'il convenait de ne plus abandonner.

Non seulement les enseignants le croyaient mais plus encore il leur insufflait une force vitale pour se retrousser les manches en lui emboîtant le pas. Alors sans nul doute, c'est du côté des anges gardiens que devra être sa place, qu'importe qu'il n'ait jamais donné créance à ces sornettes cultuelles.