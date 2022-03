Tête de linotte

Saturne, c’est la rétraction qui est le contraire de l’amical verseau.... Uranus le libertaire coincé sur le plancher des vaches reactionnaires. C’est peu dire que cela coince aux entournures... Comme dans l’excelent film : mon Oncle d’Amérique. Quand un individu se sent coincé de partout, il finit par tirer dans le tas... surtout quand le cerveau re^ptilien domine... D’autres vont enfouir leur colère (maladies psycho-somatiques— et les plus chanceux détourneront cet excès de bile dans des activité créative.. En se disant. Mais c’est pas mon truc tout cela..