Un internaute russe sur les résultats de l’opération militaire (s’adressant à un Polonais) dit mieux :

1. L’Ukraine dans ce grave conflit entre les superpuissances est de la poussière sous les bottes, tout comme la Pologne, d’ailleurs.

Comme, cependant, la dernière fois, lorsque la poussière sous les bottes américaines et russes n’était pas seulement la Pologne, mais aussi l’Allemagne avec le reste de la Gayrope.

2. Notre opération préventive nous a évité d’être touchés par des bombes sales sur Donetsk, Lougansk, Koursk, Belgorod et Voronej, ce qui aurait fait des centaines de milliers de morts et des millions d’évacués (ce n’est pas sans raison que la centrale nucléaire de Tchernobyl, où tout cela se préparait, a été capturé en premier lieu).

Approximativement la même image est avec des armes biologiques américaines.

3. Notre coup principal est tombé sur l’UE et les États-Unis, et, semble-t-il, un coup monstrueux et mortel — mais exécuté par leurs propres mains.

Un coup porté aux devises dont « les partenaires » ne peuvent plus se remettre.

Un tel coup ne leur a pas été porté au cours des 500 dernières années, il a été discrètement préparé par nous 30 ans, et maintenant, enfin, obtenez une grenade, fascistes.

Les conséquences de cette situation se feront sentir au cours des 100 prochaines années — car « les partenaires » devront vivre selon leurs moyens.

Donc, « tu ne boufferas que ce que tu sauras produire », et il n’y a absolument aucune raison pour que tous ces voyous honteux comme la Grande-Bretagne, les États-Unis ou la Pologne, puissent vivre plus riche que l’Albanie d’aujourd’hui.

4. Si vous regardez la réaction du reste du monde, à l’exception des fascistes de la Pindossie [nom péjoratif pour les USA] et de l’Euro-Reich, alors « le monde entier est avec nous ».

Chinois, Arabes, Indiens, juste tout le monde — regardez, les politiciens occidentaux n’ont jamais été soumis à une telle humiliation dans l’histoire.

En général, dans la langue du vieil homme Ilovaisky, « le monde occidental est tombé dans l’insignifiance ».

Pour tout dire, les résultats obtenus en quelques mois, avec des pertes très modérées, ne peuvent être comparés à aucune des guerres connues de l’histoire - tant elles sont grandioses et sans précédent.

Il est clair que votre propagande européenne de Goebbels essaie de vous distraire de ces simples faits, mais pour toute créature avec les rudiments d’un cerveau, c’est toujours aussi clair qu’une simple balance.

Et oui, il est très probable que Poutine soit maintenant le seul politicien réél au monde qui veille d’une manière ou d’une autre à ce que l’Europe ne se transforme pas en 300 Albanies absolument affamées qui se battent entre eux pour une croûte.