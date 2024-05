Un petit coup de pouce pour nos SDF !

Sur les SDF plus généralement :ils me fendent le coeur. Je pense à eux quand ils étaient enfants, et je me dis qu’ils rêvaient sûrement d’une autre vie. C’est l’enfant à la vie brisée que je vois en eux quand j’en croise un, surtout à Paris quand j’y vais, il y en a plein sous les piliers de ponts, qui vivent dans des cartons et des morceaux de tôle. On essaie de les loger, de les nourrir, et les bénévoles font un travail formidable, mais j’espère qu’on les écoute aussi, qu’on entend leur histoire.

Peut-être qu’ils me touchent car j’avais un oncle qui a fini dans la rue après une vie de galères et d’errance.

PS : allez, comme je suis en vrai une langue de vipère, je précise que par SDF, j’entends les vrais, pas les migrants qui ont un chez-eux ailleurs, et qui viennent encombrer nos trottoirs sans grand espoir d’une vie meilleure et qu’on devrait renvoyer chez eux, avant qu’ils ne sombrent définitivement.