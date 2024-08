Le protectionnisme dérisoire de l’UE sur les voitures chinoises

@Krokodilo J’ai autant confiance en le gouvernement du canada (et des autres pays occidentaux) qu’en un âne qui recule (expression locale de la région française dont je suis originaire) Ce qui est bien avec tous ces gouvernements, c’est qu’ils lancent un principe, loi, ..., mais n’en n’analysent jamais les effets. Le diable se cache dans les détails, dont ils se gardent bien de nous informer. Sans parler des différents ordres de grandeur des relations commerciales entre la chine et ... nous. Ce qui fait que tout menton en avant peut se traduire par un effet inverse. mais, ça, on le sait...... plus tard.