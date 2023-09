Puisque l’économie dirige le monde…

« il [le »citoyen« ] s’adresse désormais directement au pouvoir économique pour l’obliger à plus de modestie et de mesure. »





Puissiez vous avoir raison.

Autant votre analyse est perinente, autant cette conclusion est d’un opyimisme étonnant pour un observateur avisé comme vous lêtes.

Le « citoyen », connecté, accro aux jeux virtuels et livrant son activité (travail, loisirs, militantisme, achats, etc.) via la traçabilié de la géolocalisation associée au QRcode, se livre volontairement pieds et poings liés aux conrôle exercé par les transnationales privées qui, en retour manipulent grâce au matketing, à la publicité et aux médias, manipulent totalement ses opinions et des décisions qu’il a l’illusion d’en maitriser.

non seulement le « pouvoir économique » (qui est « mondialisé ») ne prend pas le chemin de la modestie et la mesure, mais il se montre de plus en plus arrogant et mégalo : cf Musk

demander à un fanatique d’être modéré, c’est de la science fiction

il faut le neutraliser et l’empêcher de nuire par des moyans coercitifs

le pouvoir en question est une bande de terroristes, comme lesTalibans, et il n’est pas prêt à accepter conseils et recommandations : même s’il fonce dans le mur il ne cèdera rien sans y être contraint par une violence au moins égale à la sienne