Réforme des retraites : il existe d’autres solutions pour éviter le report de l’âge de départ à 64 ans...

@Francis, agnotologue

« on produit de plus en plus avec le moins en moins de monde. »

et en plus, on produit ailleurs !

les produits dits « français » et rapportant beaucoup de royalties aux propriétaires de marques et un peu à la France (directement et indirectement)/

La lutte des classes est transfrontalière et obltérée par les couches socialess qui en profitent, les intermédiaires.