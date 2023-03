Taux : la BCE répète ses fautes de 2008 et 2011

Au sujet du choix de la BCE, voici l’avis de Charles Sannat

42:18 « La BCE a encore augmenté de 0.5 les taux d’intérets en Europe, ce qui est une bétise, mais ne pas le faire aurait été encore pire parce que ça aurait montrer au marché que la situation est trés trés grave, donc la BCE fait une bétise en augmentant les taux, mais ne pas le faire provoquerai une panique, des problèmes plus importants que ne pas le faire, c’est de la psychologie de marché. C’est une excellente nouvelle car l’effondrement systémique n’est pas une option pour les gens raisonnables »

« Tant que la vie continue comme avant c’ést nettement mieux, imaginez le système bancaire qui explose, tous les flux qui s’arrétent »

« Peut importe que ça soit juste, peu importe qu’il y est l’aléas moral pour les vilains banquiers, on a tous plus à perdre avec un effondrement systémique qu’avec le fait de sauver de manière immoral quelques vilains personnages qui aurait bien mériter d’étre rouler dans du goudron et trainé en place publique, non je vous assure, il vaut mieux que tout ne s’effondre pas. »

Ce que nous dit Charles c’est qu’on a pas le choix, qu’on est tous à bord d’un train lancé à toute vitesse et qu’en sautant du train on pourrait se faire trés mal. Donc il faut mieux rester à bord du train le plus longtemps possible même si on sait qu’il va finir par dérailler.