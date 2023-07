Worldline : Un leader mondial des services de paiement en mutation

Fondée au sein du groupe Atos, Worldline s'est développée grâce à des acquisitions et des restructurations stratégiques. En 2020, le groupe a fait une entrée remarquée au CAC40 après l'acquisition d'Ingenico. Cependant, Worldline fait face à des défis importants dans un paysage en constante évolution, marqué par la montée en puissance des services de paiement en ligne. Pour s'adapter à ces changements, la société a décidé de se séparer de ses activités de terminaux de paiement en 2021 et de s'allier à d'autres acteurs du secteur numérique. Ces alliances stratégiques visent à renforcer la position de Worldline en tant que "champion européen" du paiement, face à la concurrence croissante des entreprises chinoises et américaines.

Dans cette optique, Worldline a également cherché à renforcer ses liens avec les pouvoirs publics. La société a fait valoir son rôle crucial dans l'écosystème des paiements en Europe et a mis en place des initiatives telles que l'European Digital Payment Industry Alliance. Cette démarche vise à favoriser la coopération entre les différents acteurs européens du paiement et à promouvoir l'innovation dans ce domaine.

En ce qui concerne les performances financières de Worldline, les chiffres révèlent une situation contrastée. Les résultats ont montré des pertes importantes en 2018 et 2019, mais le groupe a réussi à se redresser en 2020 et 2021, avec des profits en augmentation. Les dividendes et les rachats d'actions ont également été pris en compte pour rémunérer les actionnaires.

En ce qui concerne la responsabilité sociale de l'entreprise, Worldline a encore du chemin à parcourir. La représentation des femmes au sein de l'effectif total et du comité exécutif est encore relativement faible.

Au niveau environnemental, Worldline a déclaré des émissions de gaz à effet de serre croissantes au fil des ans. Mais la société prend des mesures pour atténuer son impact environnemental en adoptant des pratiques plus durables.

En résumé, Worldline est un acteur clé dans le domaine des services de paiement, avec une croissance basée sur des acquisitions et des restructurations. La société est confrontée aux défis de l'évolution rapide des services de paiement en ligne, mais cherche à renforcer sa position en tant que leader européen du paiement. Des efforts sont menés pour améliorer la diversité de genre et réduire l'empreinte environnementale de l'entreprise.

#CHIFFRESCLÉS

1er européen des services de paiement

Profits et dividendes (millions d’€) : 2018 (-1000), 2019 (-750), 2020 (-500), 2021 (-250)

Dividendes et rachats d'actions : 2021 (500)

Masse salariale et chiffre d'affaires (2021, millions d'€) : Chiffre d'affaires (2462), Masse salariale (1228)

Gaz à effet de serre : 2017 (383 kt de CO2), 2018 (430 kt de CO2), 2019 (449 kt de CO2), 2020 (433 kt de CO2), 2021 (611 kt de CO2)

Rémunération du DG : 3 millions d’€ (2021) Écart de rémunération entre PDG et salarié moyen : 50 (2021) Part des femmes : 34% dans l’effectif total, 12,5% dans le comité exécutif (2021) Dépense de lobbying déclarées : 50-100 milliers d’€ (Bruxelles, 2021) Proportion de filiales dans les paradis fiscaux : 37% (2019)

Effectifs : 20 711 dans le monde (2021)

