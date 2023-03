De la désespérance induite par l’écologie

Si l’an 2000 a vu la résurgence des vieilles craintes de fins du monde millénaristes, 2020 a vu pour sa part la résurgence des vieilles craintes malthusiennes de 1800, prétendant que la planète ne pourrait pas — jamais — absorber une augmentation de population. Non, de nouvelles âmes sur notre bonne vieille terre se traduiraient absolument par une destruction des ressources — limitées — de la planète et, à terme, l’extinction de l’espèce humaine.

DE LA DÉSESPÉRANCE INDUITE PAR L’ECOLOGIE et pourquoi l’écologie est anti-chrétienne

Quand l’économiste Thomas Malthus publie ses ouvrages entre 1798 et 1826, il lance une onde de terreur sur toute la planète, soudain inquiète de son prochain. « Aime ton prochain comme toi-même » demandait le Christ. La planète malthusienne lui répond : « Mon prochain va causer ma mort ou ma pauvreté ! Je crains mon prochain ! Qu’il disparaisse ! Qu’il ne naisse pas !! »

Malthus a des idées pour limiter la population. Il propose de créer un impôt sur la taille des enfants, et leur poids... et incite à limiter les naissances en offrant des cadeaux aux couples sans enfants : il faut encourager à ne pas avoir d'enfants.

Un pays décide même d’appliquer ses principes pour sauver la planète. Un pays très sensible au bien de l’humanité, vous pensez bien... Vous me croirez si vous voudrez, c’est une dictature !

La Chine instaure la politique de l’enfant unique en 1970. Les familles chinoises sont contraintes à ne plus savoir ce que signifie le concept de fratrie. La plupart doivent avorter (13 Millions d’avortement par an !), surtout si c’est une fille (d’ailleurs, ce manque de femmes dans ces années en Chine a conduit à de massives traites d’êtres humains pour faire venir des prostituées d’autres pays ou enlever des jeunes filles dans les campagnes chinoises).

Il faudra attendre 2022 pour que la dictature mette un terme à cette politique qui conduisait à un vieillissement du pays.

Personne n'aurait l'idée absurde de relancer une idée pareille, n'est-ce pas ?

Au fait, quand Malthus a lancé ses grandes prédictions, la planète hébergeait 1 milliard d’habitants. Dépasser ce score provoquerait la pauvreté de tous les pays. Atteindre 2 milliards, et ce serait l’effondrement de la planète !!!

Bon...

On est 8 milliards, et il s'est bien fourvoyé, parce que les techniques de production et de protection des récoltes (grâce à des produits phytosanitaires issus de l'intelligence humaine) permettent de nourrir toujours plus d’âmes avec — au contraire des prédictions de Malthus — la quasi disparition des famines…

(À moins bien sûr que les écologistes ne parviennent à faire interdire toutes les inventions humaines qui préservent les récoltes, créant ainsi eux-mêmes l’effondrement qu’ils aiment à prophétiser)

Ce ne sont pas les hommes civilisés et éclairés de 2020 qui vont plonger dans une peur panique pareille, n’est-ce pas ? Pas au moment où d’anciennes terres fertiles congelées depuis quelques siècles sont sur le point de retrouver leurs couleurs.

>> Le responsable de l’Organisation météorologique mondiale fustige les alarmistes du réchauffement climatique

Oui, l’écologie est coupable de produire de la peur, et de générer la désespérance de leurs contemporains (sans aucune base scientifique sinon des projections fantaisistes qui se sont toutes révélées fausses à ce jour).

L’écologie est surtout coupable de changer de paradigme sur la création.

Pour cette nouvelle religion adorant la planète Gaïa comme une personnalité à part entière — que l’on peut blesser, faire souffrir, et qui, en colère, peut réagir contre l’humanité — la création est faite pour elle seule (et pour des animaux et des végétaux sans conscience, s'ils ne sont pas trop envahissants (bonjour les algues Taxifolia et Racemosa, vous n'êtes pas les bienvenues)), mais l’humain n’est qu’un parasite qui ne devrait pas y résider... ou alors en rasant les murs. Et mon prochain n’est qu’un intrus sur cette planète, qui devrait compter ses bouffées d’air et ne pas trop prendre sur les miennes.

On est loin d’une création faite par un créateur aimant et omniscient, qui l’a préparée pour accueillir l’homme, le sommet de sa création, créature faite à son image (à tel point qu’elle peut accueillir la forme de Dieu), créature faite pour aimer, et non craindre son prochain ! Créature faite pour adorer son créateur, et non une créature jusqu’à désirer sa propre disparition pour se rassurer.

L’écologie produit une désespérance qui est la contradiction totale de la parole du Christ :

Mat 6,25 « C'est pourquoi je vous dis : ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez, et de ce que vous boirez ; ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus ; la vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Considérez les oiseaux du ciel ; car ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'assemblent dans des greniers, et cependant votre Père céleste les nourrit ; ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Et qui est celui d'entre vous qui puisse par son souci ajouter une coudée à sa vie ? Et pourquoi êtes-vous en souci du vêtement ? Voyez comment croissent les lys des champs ; ils ne travaillent, ni ne filent. Cependant je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui sur pied, et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne soyez donc point en souci, disant : que mangerons-nous ? ou que boirons-nous ? ou de quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Mais cherchez premièrement le Royaume de Dieu, et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus »

L'éco-anxiété est une maladie qui gangrène, sinon détruit, la foi chrétienne.