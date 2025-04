In the Moon for Love : l'éclipse partielle de la lune du 18 septembre 2024.

« Cette soirée banale avait le charme d'une première fois. » (David Foenkinos, 2020).

Cette nuit du mardi 17 au mercredi 18 septembre 2024, une éclipse partielle de la Lune était visible partout sur la planète où il faisait nuit. La chance était aux Parisiens (entre autres) puisque la météo était parfaite : aucun nuage !



Rappelons très rapidement ce qu'est une éclipse de la Lune. C'est un concours de circonstances, si l'on peut dire. L'alignement de la Lune, de la Terre et du Soleil. Une éclipse lunaire est lorsque la Terre se trouve entre la Lune et le Soleil. La Lune reflète le rayonnement du Soleil et la Terre peut lui faire écran. Une éclipse du Soleil, c'est le contraire, c'est lorsque la Lune est entre le Soleil et la Terre et cache une partie voire tout le Soleil. Une éclipse lunaire se voit donc en pleine nuit au cours d'une Pleine Lune tandis qu'une éclipse solaire se voit en plein jour au cours d'une Nouvelle Lune. Notons que s'il faut des lunettes spéciales pour regarder une éclipse solaire (des filtres aluminium pour ne pas s'abîmer les rétines), ce n'est bien sûr pas nécessaire pour une éclipse lunaire.



En fait, c'est un petit plus compliqué qu'un simple alignement car nous sommes en trois dimensions et le plan orbital de la Terre est à un angle d'environ 5° avec le plan orbital de la Lune (les trois astres ne sont pas dans le même plan). L'alignement des trois astres est donc un événement plutôt rare (pour une éclipse lunaire, environ deux fois par an, voir plus loin).



De plus, il y a deux sortes d'obscurité, l'ombre que fait la Terre sur la Lune, dans le cône duquel aucun rayon du Soleil ne peut passer, et la pénombre, entre ombre et lumière, où l'obscurité est partielle. On voit dans le schéma proposé par le site pleine-lune.org les deux régions où la Lune se retrouve respectivement dans l'ombre et dans la pénombre. L'éclipse lunaire du 18 septembre 2024 n'est pas une éclipse totale, c'est-à-dire que la Lune ne passe pas entièrement dans le cône d'ombre. On dit alors que c'est une éclipse partielle.



En fait, c'était presque décevant, car la Lune a juste frôlé le cône d'ombre, en y passant un peu mais très légèrement. Le reste était en pénombre. Les heures à Paris étaient les suivantes (en heure de Paris) : 02h41 entrée dans la pénombre ; 04h13 entrée dans l'ombre ; 04h44 maximum ; 06h16 sortie de l'ombre ; 06h47 sortie de la pénombre. Parfois, lorsque la Lune est dans l'ombre, elle peut montrer (selon la météo et les poussières) une teinte rougeâtre (que je n'ai pas vue de mon point de vue).



Malheureusement, je ne disposais pas d'un appareil photo très perfectionné et non plus d'un trépied. Néanmoins, j'ai pu capter quelques images intéressantes. L'heure indiquée est approximative (à une ou deux minutes près). Inutile de dire que c'est l'excitation de l'observation qui m'a motivé à passer une grande partie de la nuit à fixer les leds de mon réveil pour regarder le ciel aux bons moments, au risque de me rendormir. Je l'ai déjà fait plusieurs autres fois et il y a toujours un petit côté je-campe-chez-moi assez amusant (un remue-ménage nocturne qui reste en tout état de cause complètement incompréhensible pour les chats).



Entrée dans la pénombre :



Entrée dans l'ombre :



Sortie de l'ombre :



Sortie de la pénombre :



Enfin, coucher de la Lune alors que le jour allait se lever :



Le site déjà cité a répertorié les différentes prochaines éclipses de Lune en indiquant dans le tableau si elles seront visibles depuis Paris et si elles seront totales, partielles ou seulement pénombrales. Les prochaines éclipses lunaires auront lieu le 14 mars 2025 dans la matinée et le 7 septembre 2025 dans la soirée, et elles seront totales.

Pour terminer, je propose une vidéo du site américain d'astronomie Time and Date qui a diffusé en direct l'éclipse lunaire de ce jour pour ceux qui n'auraient pas pu la voir eux-mêmes (à cause du temps, à cause du sommeil, à cause de leur situation géographique, etc.).





Aussi sur le blog.



Sylvain Rakotoarison (18 septembre 2024)

http://www.rakotoarison.eu





