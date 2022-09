La mondialisation : le processus qui décrédibilise l’écologie gauchiste

En stigmatisant presque exclusivement ceux que vous classifiez « écologistes de gauche » qui présentent la particularité de n’être en rien responsables des dérives économiques actuelles, vous oubliez curieusement plusieurs acteurs essentiels : les instances européennes et les acteurs économiques et financiers aux manettes des décisions concernant la mondialisation des échanges.

Dans les années 70, le mot d’ordre dans les écoles de commerce, c’était je cite : « de faire pisser le cash-flow ». Depuis la répartition de la richesse entre actionnaires et salariés s’est considérablement dégradée, les politiques de soutien aux entreprises maintiennent des salaires structurellement bas, tout comme l’absence suffisante de revalorisation du traitement des fonctionnaires (Education nationale, fonction publique hospitalière…) ont déclassé des professions naguère enviées. Il est donc paradoxal de paraître leur imputer des choix de consommation largement imposés de l’extérieur…

Quant à la perte de souveraineté politique et économique, transférée à l’union européenne pratiquant une politique de libre-échange sans garde-fous, elle est largement co-responsable des délocalisations comme des pertes de savoir-faire. Prenons un seul exemple : la production de panneaux photo-voltaïques européenne a été proprement torpillée par la production chinoise largement subventionnée sans que les bureaucrates européens lèvent le petit doigt ! Nos encombrants voisins américains bien que libéraux mais non dogmatiques sont quant à eux beaucoup plus interventionnistes et ne se privent pas d’augmenter taxes et quotas dès que l’un de leurs secteurs économiques est en danger.

J’envie enfin vos certitudes quant aux perspectives offertes par une écologie de droite qui reste pour l’instant à l’état de pieuses déclarations, sans doctrine ni programme.