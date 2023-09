Les orpailleurs de l’espoir

Des pépites dans la Loire.

Vous qui ne voyez qu'une rivière de sable et de graviers, d'algues et de cyanobactéries, de boires à secs et de chenaux qui se bouchent, vous ne pouvez imaginer qu'il existe encore des orpailleurs de la Loire qui y cherchent des pépites. Pourtant, je les ai rencontrés, ils participent à la Grande Remontée avec l'espoir chevillé au cœur.

Les pépites brillent dans leurs yeux quand ils évoquent ce terrain de jeu et de passion qui durant plus de mille kilomètres réunit dans son lit des milliers d'amoureux de Dame Liger. C'est là le plus précieux joyau qui soit, ni d'Or ni d'argent, insaisissable et toujours fluctuant, il n'est pas coté en bourse même si son cours est l'objet de toutes les attentions.

La Loire est un trésor a sauver, un don de la nature que les humains devraient respecter un peu mieux. Multiples sont les agressions qui désolent nos amis. L'état de la rivière en dépit de ses eaux qui n'ont jamais été aussi transparentes, est plus que préoccupant. Les animaux aquatiques en sont du reste les premières victimes.

Les corbicules, les algues ont fait une œuvre que beaucoup estiment salvatrice. Privant la rivière de ses limons, elles la mettent en danger. S'il est agréable de s'y tremper en dépit des interdictions multiples de ceux qui n'entendent rien à cette rivière, la transparence est une illusion de bonne santé.

D'autres signaux alarmants nécessitent des études poussées. Les plastiques remplacent les poussières d'Or qui ont depuis belle lurette cessé de se laisser porter par le courant. En dépit de tout ça, nos orpailleurs continuent inlassablement d'avertir, d'informer, d'alerter les riverains et les autorités, convaincus qu'ils seront entendus pour sauver cette merveille.

Ils sont enthousiastes, poussés par cette expérience unique d'une Remontée au cœur de l'étiage qui exige d'eux efforts et solidarité, obstination et détermination. Ils se persuadent que c'est en usant des mêmes vertus qu'ils feront gagner la cause de ce biotope unique, de ce don de la nature qui a engendré notre Culture ligérienne.

Je les écoute dans leur optimisme bienheureux, j'ose espérer qu'ils seront entendus. J'admire leur détermination qui se moque des indifférences institutionnelles, des ignorances et des travers collectifs. Ils se veulent l'avant garde des chevaliers du renouveau.

La Grande Remontée est une croisade sans croix avec pour seule bannière celle de la Loire. La seule arme dont il dispose est la communication. Qu'importe sa forme, il s'agit de transmettre, de donner à comprendre, d'éveiller les consciences. Ils savent user de tous les médias que la technologie met à leur disposition, devenant ainsi des communicants branchés. Un paradoxe de plus sur une rivière qui n'est elle même que paradoxes et complexité.

D'étape en étape, inlassablement ils manient le chapeau chinois et le tamis pour que quelques onces d'Or viennent illuminer l'esprit de ceux qui se présentent à leur rencontre. Les orpailleurs de l'avenir, les chercheurs du seul trésor qui soit : « la vie » sont riches de leur conviction inébranlable et de leur désir de la partager au long de cette épopée de l'espoir.

Je m'incline respectueusement devant eux. L'âge fait que je trouve plus de cailloux que de pépites sur mon passage. C'est de leur force qu'il convient de s'inspirer pour faire de tous les « voila » qui parsèment leur communication inachevée, le point de départ d'un combat pour l'Eau et la Nature sans plus aucun point de suspension.

À contre-cote.