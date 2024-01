Nappes phréatiques : la surdose ?

@L’auteur

Déja merci pour ton article

"Et depuis novembre, il a beaucoup plu, quasiment partout en France et en Europe, effaçant définitivement le sujet sécheresse pour les médias. Mais le sujet fut rapidement remplacé par un nouveau sujet : les nappes phréatiques. Et depuis, nous subissons ce sujet quotidiennement, avec notamment le niveau de remplissage des nappes, qui serait insuffisant.«

Non c’est une escroquerie des escroclogistes, bcp de nappes sont déja sur-saturées (ils l’avoent meme pour le nord de la France qui est archi innondée aussi à cause de cela)

En fait ca depend de la nature des sols (sa capacité de drainage pour etre comprehensible donc la vitesse ou l’eau descend pzar gravitation et la profondeur de la dite nappe

Sur les nappes tres profondes par ex quelques une en R Parisienne c’est effectivement vrai qu’elles ne sont pas pleine car il faut le temps (et c’est long) que les couches du dessus tres humides (voir détrempées) que toute cette flotte descende ca peut mettre 6 mois ou plus suivant la profondeur et la nature des sols..



Bref je regarde la terre, elle est sur saturée quazi partout (je suis en Rp cas dans le nord, dans le sud je sais pas la ?)

Vers la charents c’est kif kif c’est sur saturé de flotte, dans l’est pareil

Ce n’est pas pour rien que certains arrbres sont tombés il y a peu car le vent lui n’etais pas fort , les arbres tombésc se sont pris des tempetes autrement plus séveres sauf que a ce moment la deux choses

Ils n’avaient plus de feuilles (donc moins de prise au venbt) alors que la ils les avaient toutes.. mais ce n’est pas LE point le plus important

Celui qui l’est c’est qu’un sol détrempé ne tiens plus rien ; ca passe d’un statut de »platre" donc solide à de la pate à modeler (aucune solidité) bilan l’arbre tombe en emmenant avec lui tout le systeme raconaire (ca fais un grand bloc roond de terre autour)

Ca c’est la preeuve absolue irréfutable d’un sol sur saturé qui n’absorbe plus rien



Bref les escrologistes sont des menteurs et les meRdias soit des incompétants ou à la solde de groupes d’interets voulant faire passer une idéologie bien précise.