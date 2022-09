Pakistan : Apocalypse now...

@Gasty

comme je n’ai pas lu l’article(mauvais pour le transit intestinal...)je n’avais pas vu cette perle

la fonte rapide des glaciers.

qui, pour autant que cela soit avéré, n’a strictement rien à voir avec les inondations

Although some of its water comes from melting Himalayan glaciers, the vast majority is dumped by the summer monsoon.

et bien sur, il ne se passe rien de spécial

https://www.cato.org/policy-analysis/false-alarm-over-retreat-himalayan-glaciers#introduction

un écolo, cela ment spontanément,c’est la religion du mensonge( heu oui, il y en a d’autres,)