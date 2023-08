La phytophagie concerne toute les espèces qui se nourrissent de plantes ou sucent leur sève. Il faut remarquer tout de suite qu’elles sont le passage nécessaire entre les capteurs d’énergie et de micronutriments que constituent les plantes et les espèces prédatrices qui se nourrissent précisément de ces phytophages (le loup mange la brebis qui se nourrit d’herbe). Nous ne parlerons pas dans ce billet des insectes qui sont des herbivores majeurs et qui nécessiteraient un développement plus long.

L’herbivore est confronté à un monde végétal immobile et très diversifié. Il doit « cueillir » sa nourriture et pour cela sa denture s’est adaptée à cette contrainte. Il peut être ainsi brouteur s’il choisit les feuilles et les jeunes pousses de plantes arbustives ou pâtureur s’il se nourrit d’herbe. Sa denture est adaptée à la section de l’herbe ou des jeunes pousses : incisives tranchantes à chaque mâchoire (cheval, chèvre) ou absence d’incisives à la mâchoire supérieure permettant une forte préhension de l’herbe et son arrachement (vache). Autre particularité des herbivores, leur tube digestif est adapté à une nourriture végétale indigeste, il est long avec des poches (rumen des bovidés par exemple) dans lesquelles l’herbe est soumise à l’action de bactéries qui assurent une part de sa digestion. Le bol alimentaire s’y déplace lentement, permettant ainsi une digestion plus complète du végétal

L’herbivore ne détruit que partiellement la plante dont il se nourrit mais il l’affecte sérieusement et cela d’autant plus s’il revient consommer l’espèce qu’il préfère. Les relations entre l’herbivore et les plantes sont ainsi des relations de coévolution. Les plantes ont évolué en créant des organes ou des substances qui repoussent l’herbivore, l’herbivore peut avoir acquis des protections contre les obstacles qui le contraindraient à éviter la plante qu’il préfère.

La plante peut s’opposer au phytophage en développant des structures physiques : les épines par exemple sont d’excellents protecteurs, mais d’autres caractères rendent sa consommation plus désagréable et plus indigeste telles que le revêtement des feuilles par une couche cireuse épaisse, ou par une forte pilosité. La défense biochimique est la plus efficace, la plante synthétise des composés secondaires qu’elle stocke et qui sont très toxiques ou indigestes. Ils sont de trois sortes : des composés azotés, des terpènes, et des phénols.

Dans les composés azotés, on trouve : les alcaloïdes (morphine du pavot, nicotine du tabac extrêmement toxique) ; les amines (un ou plusieurs atomes d’hydrogène de l’ammoniaque NH3 est remplacé par un groupe carboné) sont malodorantes ; les glucosides cyanogènes libèrent l’acide cyanhydrique CNH très toxique (dans les amandes amères par exemple).

Les terpénoïdes comprennent : les mono terpènes présents dans les huiles essentielles (très odorants) ; les di terpènes que l’on trouve dans les latex et les résines végétales (toxiques) ; les saponines présentes dans les solanacées (solanine de la pomme de terre, très toxique).

Les polyphénols : la lignine présente chez toutes les plantes arbustives car indispensable à leur structure est très indigeste, les tannins précipitent les protéines, notamment les protéines salivaires dénaturant ainsi le goût.

Le phytophage choisit les plantes dont les défenses ne constituent pas un danger pour lui, il peut même avoir acquis une insensibilité à certains composés toxiques. La plante au contraire s’est maintenue en créant de nouvelles molécules qui contrarient la phytophagie.

A partir de ces informations élémentaires, on peut concevoir que l’espèce humaine ne peut-être un herbivore strict. Les végétariens sont contraints d’apporter à leur nourriture des compléments protéiniques et vitaminés présents de manière plus concentrée dans la nourriture carnée.