Pour sauver la planète, apprenez à vous laver correctement !

Sauver la planète, impossible, elle va y passer, quoi que prêchiez. Son assassin : le soleil, qui nous incinérera avec elle si nous ne parvenons pas à quitter le système solaire...



Mais si vous ne réussissez déjà pas à appliquer une politique de réduction des naissances, comment pouvez-vous prétendre réussir à limiter les gaspillages ? Quant aux modes americaines, c’est pas mon truc (« no soop no poo » sur 100 kilos de graisse, ça le fait pas trop, non...)



Il eût été plus judicieux, à mon humble avis, d’évoquer les piscines ou le lavage des voitures à l’eau potable (liste non exhaustive)



Pour le reste, si j’entends bien votre propos et suis contre le gaspillage, je vous précise que je ne suis pas un chat et que je tiens à conserver ma dignité humaine. Donc je continuerai à prendre une douche/jour, je ne mangerai pas de cafards grillés, ni ne me torcherai avec de l’herbe, fut-elle sans OGM.



Pour sauver la planète à court terme, sans perdre sa dignité, il faut faire moins de chiards.

Plus nous sommes nombreux, plus nous devenons cons et égoïstes. Moins nous serons nombreux, plus nous pourrons nous préoccuper les uns des autres.