Séismes en Afghanistan : « plus de 1 000 victimes » près d’Hérat

@Mélusine ou la Robe de Saphir.

Ce psittacisme de répétition consistant à reprendre à son compte une propagande bien huilée et orchestrée depuis l’ONU via la meute occidentale des élites nomades regroupées autour d’une idéologie unipolaire et génocidaire des peuples et au nom d’une vaste fumisterie derrière laquelle l’impérialisme se meut et déploie ses tentacules maléfiques.

Cette usine du mal en mode sabir et dépourvue de morale décente est un véritable perroquet. Elle ne sait pas penser par elle-même et se contente allègrement de vivre et mourir par procuration.