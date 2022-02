Christos Sartzetakis, la conscience morale de la Grèce moderne

@Yann Esteveny

Bonne idée que de débattre du nécessaire éveil des consciences. Cette dictature molle (ou moins molle parfois) ne tient que par la participation (in)volontaire du peuple. On l’a bien vu avec les ruées « vaccinatoires » pour pouvoir aller au restaurant et retrouver la vie d’avant.

L’incapacité du gueux moyen à simplement dire « Merde, ce sera sans moi... » est la principale cause. Si on veut être plus courtois, on dit « Non... »

Bien sur, dire non tout seul est moins facile. Quand on est cinquante à l’entrée du supermarché à entrer sans masque, pas besoin d’être violent, mais il faut oser.

Et tôt, sinon les habitudes s’installent.

Aux USA, je ne sais plus où au juste, après avoir constaté que leur sénateur se pavanait sans masque, les parents d’élèves ont dit à leurs enfants de ne plus les porter, en bloc. Exemple à suivre chez ceux qui se croient parents en France...