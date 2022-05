De Gaulle, l’Europe et le volapük intégré (2)

« L’Europe des nations est la seule possible, il n’y en a pas d’autres » je n’ai pas trouvé cette déclaration. Par contre, le rapprochement des Etats conduisant aux rapprochement des nations est exact, s’expliquant par De Gaulle lui-même.

« Les nationalistes sont ceux qui se servent de leur nation aux détriments des autres, les nationaux sont ceux qui se servent de leur nation en respectant les autres »

Malheureusement, comment construire une Europe politique équitable dans les décisions internationales ? Une voix par Etat-Nation, c’est-à-dire l’égalité parfaite de pouvoir entre le Benelux ou les Pays-bas avec la France ou l’Allemagne ? Comment élire une représentation politique et militaire de chaque Etat-Nation respectant les autres ?

L’UE s’est construite sur l’ancien Grand Marché Commun, ayant pour vocation de contrôler les règles entre les partenaires de ce marché, non pas de le défendre vis à vis de la concurrence mondialisée, une hérésie !

Doit-on s’inspirer des statuts des Etats-Unis d’Amérique, ou bien du fonctionnement de la Suisse, pour que le rapprochements des Etats-Nations ne fasse qu’une seule patrie ?

L’inconcevable devient avec le temps possible, et une fois réalisé, on se demande pourquoi il ne s’est pas fait plus tôt.