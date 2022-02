L’UE, c’est l’électricité chère, des vols à vide, la promotion du voile et l’effacement de Noël

La crise sanitaire a démontré une nouvelle fois toute la nocivité de l’UE, qui a considérablement ralenti l’approvisionnement en vaccins des pays membres, quand Londres et Washington répondait bien plus vite. De même avec le timide plan de relance, arrivé très tardivement, et encore une fois monstrueusement bureaucratique, au point d’imposer des contraintes à un pays contribuant deux fois plus qu’il ne touche,’ comme la France. Et depuis quelques mois, la note continue de s’alourdir.

Monstre bureaucratique, oligarchiste et woke

En matière de note qui s’alourdit, le cas de l’électricité est assez emblématique des réformes concoctées par l’UE. Pour février, la règle byzantine de calcul concluait à une hausse de tarif de 44,5%, s’ajoutant aux 17,4% de hausse depuis juin 2019. Sans l’intervention du gouvernement, c’était une hausse de 70% que les clients auraient dû essuyer en moins de 3 ans ! Mais si le gouvernement a limité la hausse à 4%, cela fait quand même une augmentation de 22% en moins de 3 ans, plus de quatre fois plus que l’inflation sur la période ! En outre, le prix de cette intervention finira par être payé par les citoyens, en coupes sur d’autres budgets. Encore une fois, on peut constater que le marché et la libéralisation font plutôt monter les prix, après des promesses illusoires de baisse. En effet, rien ne devrait justifier l’augmentation du prix de l’électricité des trois dernières années en France, même limitée artificiellement à 22%.

En effet, plus de 90% de l’électricité produite par EDF a des coûts sont largement fixes (nucléaire, à plus de 70%, barrages, 7%, renouvelables, 10%), moins de 9% étant d’origine fossile. Notre mix énergétique devrait assurer une grande stabilité des prix. Si le PS et la droite n’avait pas sacrifié notre service public de l’énergie, nous aurions conservé un prix de l’électricité plus bas que partout ailleurs, et l’envolée du prix du marché ailleurs aurait alors favorisé nos entreprises. L’envolée actuelle des prix jette un éclairage assez révoltant sur la réalité du processus injustement appelé de « libéralisation » ou de « mise en concurrence ». En réalité, il s’agit d’une saignée du service public historique, contraint de vendre sa production à perte à des opérateurs privés, le tout avec un mécanisme de fixation des prix ubuesque poussant les prix à la hausse de 70% alors même que le coût de 90% de notre production est très largement stable…

Mais il faut reconnaître que toutes les monstruosités bureaucratiques de l’UE ne sont pas forcément au service du monde des affaires. Certaines parviennent même à ne servir à personne, et pire, à aggraver directement les émissions de dioxyde de carbone ! C’est ansi que les règles européennes actuelles imposent aux compagnies aériennes d’opérer des vols à vide pour ne pas perdre leurs créneaux de vol ! Après avoir déjà tardé à ajuster ces règles en 2020, l’UE les a remises en place en 2021 poussant le patron de Lufthansa à annoncer pas moins de 18 000 vols à vide cet hiver pour conserver ses droits de décollage et d’atterrissage ! Mais comment les bureaucrates fous de Bruxelles peuvent-ils ne pas comprendre que le contexte actuel impose de réviser des règles dont l’absurdité est aussi évidente ?

Et pour couronner le tout, l’UE véhicule actuellement les pires délires woke. Début novembre, nous apprenions que l’UE avait financé une campagne, en anglais, langue d’à peine 1% de sa population, osant parler de « liberté dans le hijab », ou défendant « mon voile, mon choix ». On se demande bien à quel titre l’UE peut prendre une telle initiative qui n’est pas de son ressort, et démontre l’infiltration du wokisme anglo-saxon d’autant plus paradoxale après le Brexit. Et en décembre, une commissaire européenne a jugé bon de publier un guide orwellien de communication inclusive recommandant, entre autres, de ne plus parler de Noël ! Heureusement, devant le tollé suscité, l’UE recule, mais il est anormal que la commissaire soit restée en place. Elle devrait avoir démissionné d’un poste avec un tel pouvoir.

Oligarchiste, anti-démocratique, économiquement déraisonnable : l’UE avait largement assez de défauts pour justifier de la quitter. Mais depuis deux ans, entre le fiasco de sa gestion des vaccins et du plan de relance, les nouveaux délires woke de police verbale, et la révélation du caractère complètement fou de ses règles, entre vols à vide en pleine crise climatique et marché de l’énergie complètement déconnecté de la réalité de la production, le poids de son passif ne cesse de grimper…