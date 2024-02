Le véritable enjeu des européennes 2024

Par Georges Gastaud – Depuis le choix fait par son Comité central d’engager une campagne unitaire pour le boycott des prochaines européennes, le P.R.C.F. rappelle que le principal enjeu de l’euro-scrutin de juin 2024 ne sera pas de savoir lequel arrivera en tête des partis euro-compatibles en lice (du R.N. à L.F.I. hélas, en passant par les macronistes, les « L.R. », le P.S., les Verts, le P.C.F.-P.G.E., sans parler de L.O. ou « des » N.P.A., ils refusent tous le Frexit progressiste, antifasciste et anti-impérialiste et jurent tous de bâtir, au choix, l’ « Europe sociale » ou l’ « Europe des nations », dans le cadre de l’U.E. et, bien entendu, sans sortir de l’euro et de la dictature de la B.C.E.. Entièrement acquise à la « construction » euro-atlantique, à l’euro, cette austérité continentale notoirement régie par Berlin, à l’U.E., cette prison des peuples arrimée à l’O.T.A.N., l’oligarchie française n’en est que plus inquiète, tout à la fois, du rejet archi-majoritaire de l’U.E. par les classes populaires (80% des ouvriers avaient voté Non à la constitution européenne) et de l’énorme crise de légitimité qui frappe Macron depuis la répression sauvage des Gilets jaunes suivie du passage en force de la contre-réforme des retraites, inspirée par Bruxelles. C’est pourquoi l’oligarchie « française » est pressée d’accomplir, dans la foulée d’Olaf Scholz (qui en avait fait le centre de son discours d’investiture devant le Bundestag) ce qu’elle appelle le « saut fédéral européen » : c’est-à-dire la mise en place officielle d’une Europe fédérale, alias « Etats-Unis d’Europe ». Celle-ci signerait à la fois la fin officielle de la France souveraine, l’arasement des ultimes acquis sociaux (ce que le M.E.D.E.F. ne pourrait faire passer nationalement serait validé à l’échelle continentale et Macron pourrait même dire : « j’ai résisté »…) et la dissolution définitive de notre pays dans un nouvel empire euro-atlantique piloté par la R.F.A. et supervisé depuis Washington. Ce méga-Etat en forme de nouvelle Sainte-Alliance continentale serait du reste fort utile à l’avenir pour écraser un éventuel soulèvement de ces « Gaulois réfractaires » que restent les héritiers mal assagis de la Révolution française, de la Commune de Paris et de Mai 68 que restent la jeunesse et les travailleurs de France…

Mais sans doute le P.R.C.F. exagère-t-il en disant cela et peut-être vaut-il mieux in fine, pour l’électeur de base, choisir (ou croire choisir…) entre une liste bleue étoilée de gauche, une liste bleue étoilée du centre, une liste bleu étoilée de droite ou une liste bleue étoilée d’extrême droite ? Voire pour une liste bleue étoilée « insoumise » ou « communiste » ?

QUAND LE PARLEMENT EUROPEEN VEND LA MECHE

Si vous voulez en avoir le cœur net, il vous suffira alors de consulter le vote récent émis le 22 novembre par le « Parlement » européen en votre nom à tous. Vous y verrez alors que, des macronistes au L.R. (ah les jolis « gaullistes » que voilà !) en passant par le P.S., par les « Ecolos » et par « The Left » (car tous ces gens sont bien sûr de chauds partisans du tout-anglais choyé par Bruxelles), ils ont majoritairement voté une motion réclamant – six mois avant le scrutin – la mise en place d’une Europe fédérale caractérisée : ainsi la Commission européenne deviendrait-elle officiellement (elle ne l’est aujourd’hui, illégalement du reste, qu’officieusement) le gouvernement supranational de l’U.E. et son président choisirait lui-même, sans intervention des Etats-membres, l’ensemble des commissaires. Serait également instituée une armée européenne affiliée à l’O.T.A.N. : fin de la diplomatie et de l’armée française de « défense nationale », et sans doute très vite, du siège français au Conseil de sécurité de l’O.N.U. avec en prime la dévolution de la force atomique française à ladite armée euro-atlantique pour défendre « le territoire européen tout entier » (ce qui signifie un danger majeur pour la population française en cas d’affrontement direct entre la Russie nucléaire et l’U.E.-O.T.A.N. !). Enfin les grandes décisions « européennes » seraient désormais prises à la majorité simple, les Etats-membres renonçant à leur droit de veto, c’est-à-dire à leur reste de souveraineté. Bref, la France deviendrait officiellement, à l’encontre de la constitution française (« la souveraineté réside essentiellement dans la Nation qui l’exerce par voie de référendum ou par l’entremise de ses représentants« ) et de la volonté explicite du peuple français qui a catégoriquement refusé la constitution européenne. Et bien entendu, il n’y a aucun débat en France sur ces sujets, aucun remue-méninges non plus dans les « partis de gauche » issus de la N.U.P.E.S. sur cette question fondamentale pour l’indépendance de la nation, l’avenir de la protection sociale, le produire en France, la guerre et la paix mondiales, l’avenir de l’écologie (l’U.E. « écologiste » vient de prolonger de 10 ans l’usage du glyphosate !), ou celui de la République indivisible alors que l’U.E. et nos « chers alliés allemands » encouragent notoirement les mouvements euro-régionalistes en France. Mais Mathile Pano, de L.F.I., préfère écraser les « punaises de lit » tandis que Fabien Roussel fait l’éloge de la viande rouge… et vote au parlement l’envoi d’armes lourdes au régime pronazi de Zelensky (résolution du parlement français du 30 novembre 2022).

LES ETATS-UNIS D’EUROPE OU… DE LA PROHIBITION CONTINENTALE TOTALITAIRE DU SOCIALISME

Bref, la gauche établie euro-soumise et que la droite « patriote » (en réalité xénophobe ET euro-atlantiste, de Le Pen à Ciotti en passant par Darmanin) sont décidées à n’ouvrir aucun débat citoyen sur ce sujet « sans importance » : la mise à mort par la bande, celle d’un vote du « parlement européen », de la souveraineté française avec en prime l’interdiction prononcée à jamais, pour les forces progressistes françaises, de construire un jour une République française souveraine et en marche vers le socialisme : tant il est évident que les nouveaux « Etats-Unis d’Europe » à venir garderaient pour dogme central de leur future constitution, et avec cent fois plus de moyens répressifs et armés que n’en a l’U.E. aujourd’hui, le dogme central de tous les traités européens ; lesquels disposent en effet très « démocratiquement » que « l’UE est une économie de marché ouverte sur le monde où la concurrence est libre et non faussée« . Il s’agit en réalité de rendre irréversible à l’échelle du continent le néolibéralisme tout en interdisant à jamais le socialisme. Projet hautement si peu populaire auprès des ouvriers conscients d’Europe que l’on comprend mieux pourquoi l’U.E. criminalise le communisme historique, encourage la « délégalisation » des P.C. d’Europe de l’Est et flirte sans états d’âme avec des pouvoirs arrogamment pronazis ou néo-mussoliniens de l’Ukraine à l’Italie en passant par les pays baltes ou par la Hongrie d’Orban !

PARTICIPATION OU NON-PARTICIPATION POPULAIRES A L’EURO-SCRUTIN DU 9 JUIN : UN REFERENDUM IMPLICITE SUR LE SAUT FEDERAL EUROPEEN

Il faut néanmoins que ce projet soit, si peu que ce soit, validé par le peuple si l’eurocratie ne veut pas heurter de front partout, à ses risques et périls, l’indéracinable patriotisme populaire. Alors, à quelle occasion ce projet invendable sera-t-il au plus tôt validé « démocratiquement » je vous prie ? Vous avez deviné : le moment implicite, voire explicite si la participation électorale s’annonce élevée à force de bourrage de crâne « participatif », ce sera le 9 juin prochain. Si une majorité de Français en France, et d’Européens dans le reste de l’Europe, va voter à ce scrutin chargé de mesurer le degré d’enracinement populaire de l « idée européenne » dans chaque pays de l’U.E., elle aura sans trop s’en douter, légitimé non seulement le « saut fédéral européen », mais du même coup l’ensemble des gouvernements européens qui soutiennent ce projet grossièrement antinational et antisocial, régime Macron en tête ! Et c’est aussi ce qu’espère Macron, qui se sait détesté en France mais qui se rabat déjà par avance sur le rôle de proconsul de l’Empire européen « en marche ». Voire, qui sait, sur celui de « premier président de l’Union européenne de l’histoire », un rôle supranational, ou pour mieux dire, antinational dont rêvait déjà Giscard d’Estaing, tombeur du gaullisme en 1969 et auteur en 2005 de la défunte constitution européenne !

QUAND LE « CIVISME » N’EST PAS DU CÔTE QU’ON VOUS DIT !

Au passage, sachons répondre par avance aux apparatchiks euro-formatés qui répèteront, à l’usage des travailleurs décidés à boycotter le scrutin, que seuls d’incurables « gauchistes » appellent à boycotter des élections et qu’il faut au contraire honorer, en votant à n’importe quel scrutin, le suffrage universel « si précieux et gagné au prix du sang ». Cette objection naïve dans la bouche de certains militants de base, mais de très mauvaise foi dans celles des pros de la politique bourgeoise, revient à tout confondre. Tout d’abord, le P.R.C.F. n’a jamais crié de manière générale « élections piège à cons ! » à la sotte manière des gauchistes et autres anars. La plupart du temps, le Pôle conseille de voter aux élections nationales ; il l’a fait par ex. au second tour des législatives 2017 et 2022 en appelant à élire des candidats L.F.I. ou P.C.F. malgré les lourdes critiques à leur adresser par ailleurs. D’autre part, les membres du P.C.F.-P.G.E. qui ressortent mécaniquement l’objection « civique » ici mentionnée ne connaissent-ils pas assez l’histoire du P.C.F. pour savoir qu’en 1969, Jacques Duclos avait à juste raison appelé les électeurs communistes du premier tour (il avait obtenu 21 % des voix) à rester chez eux au second en refusant d’arbitrer entre les candidats de droite, Poher et Pompidou (« blanc bonnet, bonnet blanc » disait Duclos) ? Donc il est licite quand l’intérêt national et l’avenir du mouvement ouvrier le commandent, de boycotter une élection, y compris parfois une élection nationale. Enfin, il ne s’agit pas ici d’une élection nationale où le civisme commanderait d’aller voter pour honorer les sacrifices passés des héros républicains, mais d’un scrutin supranational dont l’objectif flagrant est désormais, au moyen d’une mesure de la participation électorale, de mettre un point final à l’histoire de France… donc, entre autres, aux sacrifices des héros républicains de 1793, de 1830, de 1848, de la Commune, sans parler des Résistants de la seconde guerre mondiale. Bref, le civisme, la conscience de classe et le patriotisme républicain commandent de ne pas voter le 9 juin, et surtout, de faire campagne pour le boycott ouvrier et citoyen avec le P.R.C.F., ou de toute autre façon. Car il ne s’agira nullement d’ « aller à la pêche » le 9 juin, mais de résister à l’énorme forfaiture qui se prépare contre le peuple français et les autres peuples d’Europe à l’occasion d’un scrutin piégeux pour lequel l’U.E. et Macron répandent déjà des milliers d’affiches géantes sur tout le territoire. Car si une majorité de citoyens, et plus encore, si une écrasante majorité d’ouvriers, d’employés, de précaires, d’électeurs de 18/25 ans, s’abstiennent consciemment le 9 juin, il sera possible que tous les militants de l’indépendance nationale, de la paix, de la démocratie et du progrès social passent à l’offensive dès le 10 juin en exigeant dans la foulée un référendum permettant au peuple français de dire Non au maintien de notre pays dans l’U.E. oligarchique, atlantique, guerrière, fascisante et supranationale.

Qu’ils le veuillent ou pas, ceux qui iront voter le 9 juin légitimeront, pour quelque liste euro-complaisante qu’ils aient cru voter, le cadre supranational à l’heure cruciale du saut fédéral européen... et aussi, pour faire bon poids, la marche euro-atlantique à la guerre « globale » déjà engagée contre les peuples russe, chinois, palestinien, nord-coréen, cubain et autres. Il ne s’agit pas en l’occurrence de ce que chacun aura bien gentiment en tête en déposant son bulletin dans l’urne bleue étoilée, ni du baratin « euro-constructif » qu’il aura cru bon d’avaler pour envoyer au « parlement » européen des politiciens professionnels nappant de leurs bavardages sucrés le passage ultraréactionnaire à ces Etats-Unis d’Europe dont Lénine disait déjà en 1916 que « en régime capitaliste, le mot d’ordre des Etats-Unis d’Europe est nécessairement utopique ou réactionnaire« . Il s’agit de ce qui se passera en réalité et dans la pratique et de la manière dont, à coup sûr, l’eurocratie, Macron et Scholz en tête, exploiteront le taux de participation si une majorité d’électeurs va voter le 9 juin. Alors que symétriquement, notre classe repassera à l’offensive le 10 juin si une large majorité d’électeurs ouvriers et jeunes, en France, voire dans le reste de l’Europe, a boycotté ce scrutin de dupes entièrement tourné contre la France, contre la République et contre l’ensemble des travailleurs de notre pays et d’ailleurs.

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil//popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2051(INL)&l=en

